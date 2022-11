WK LIVE: Iraanse bondscoach Queiroz neemt emotioneel afscheid: "Was eer en voorrecht"

clock 16:08 16 uur 08. Bondscoach Iran neemt emotioneel afscheid na uitschakeling. Bondscoach Carlos Queiroz heeft emotioneel afscheid genomen na de Iraanse uitschakeling op het WK in Qatar. "Er zijn geen morele overwinningen in het voetbal, maar is het is ook niet immoreel als je je dromen niet bereikt, zolang je maar je best hebt gedaan met volledige inzet en een dappere winnaarsmentaliteit", schreef de 69-jarige Portugees op Instagram. Zijn contract liep af na het WK in Qatar. Na de uitschakeling van het land in groep B bevestigde de Iraanse voetbalbond het ontslag. "Ik ben trots op jullie en jullie hebben opnieuw geschitterd op en naast het veld", aldus de trainer. "Het was een eer en voorrecht om deel uit maken van deze voetbalfamilie." . Bondscoach Iran neemt emotioneel afscheid na uitschakeling Bondscoach Carlos Queiroz heeft emotioneel afscheid genomen na de Iraanse uitschakeling op het WK in Qatar. "Er zijn geen morele overwinningen in het voetbal, maar is het is ook niet immoreel als je je dromen niet bereikt, zolang je maar je best hebt gedaan met volledige inzet en een dappere winnaarsmentaliteit", schreef de 69-jarige Portugees op Instagram.

Zijn contract liep af na het WK in Qatar. Na de uitschakeling van het land in groep B bevestigde de Iraanse voetbalbond het ontslag. "Ik ben trots op jullie en jullie hebben opnieuw geschitterd op en naast het veld", aldus de trainer. "Het was een eer en voorrecht om deel uit maken van deze voetbalfamilie."

Frimpong loopt blessure op. Jeremie Frimpong heeft woensdag bij de training van het Nederlands elftal een blessure aan zijn rechterenkel opgelopen. Dat gebeurde nadat de verdediger een duel aanging met Wout Weghorst. Frimpong moest zijn enkel laten intapen en kwam later terug het veld opgelopen. Het is onduidelijk hoe ernstig de blessure is. De jongeling moet zijn debuut bij Oranje nog maken.

Frimpong moest zijn enkel laten intapen en kwam later terug het veld opgelopen. Het is onduidelijk hoe ernstig de blessure is. De jongeling moet zijn debuut bij Oranje nog maken.



Update over Pulisic. Pulisic raakte gisterenavond geblesseerd toen hij scoorde in de laatste groepswedstrijd tegen Iran. Hij werd een tijdje behandeld op het veld, maar keerde in de tweede helft niet meer terug tussen de lijnen. Volgens Amerikaanse media werd de aanvaller van Chelsea naar het ziekenhuis gevoerd door een blessure in de buikstreek. Pulisic zou wel speelklaar geraken voor het vervolg van het toernooi.Team USA neemt het in de 1/8e finales finales van het WK op tegen Nederland.





FIFA opent disciplinair onderzoek tegen Kroatië voor xenofobie. De Kroatische voetbalbond heeft een disciplinair onderzoek aan zijn broek vanwege wangedrag van zijn supporters in de match tegen Canada. Enkele Kroatische supporters hadden het in die match gemunt op de Canadese doelman Bojan, die in het huidige Kroatië is geboren, maar met zijn familie op jonge leeftijd naar Canada is gevlucht. "Knin 95 - niemand loopt (weg) zoals Borjan" las het omstreden spandoek. Dit verwijst naar de geboorteplaats van de doelman, een bolwerk van de Servische rebellen en de plaats die de familie van Borjan is ontvlucht.



Enkele Kroatische supporters hadden het in die match gemunt op de Canadese doelman Bojan, die in het huidige Kroatië is geboren, maar met zijn familie op jonge leeftijd naar Canada is gevlucht.



"Knin 95 - niemand loopt (weg) zoals Borjan" las het omstreden spandoek. Dit verwijst naar de geboorteplaats van de doelman, een bolwerk van de Servische rebellen en de plaats die de familie van Borjan is ontvlucht.

clock 17:00 17 uur . WK voetbal 2022 Neymar, die ook met koorts kampt, mist ook de laatste groepsmatch van Brazilië

Onana komt niet meer in actie op WK. Zoek op dit WK niet meer naar Kameroen-doelman André Onana. Voor het duel met Servië werd Onana gisteren door bondscoach Song opzijgeschoven om disciplinaire redenen. "Als je je niet kan aanpassen aan de discipline van het team, dan moet je een stap opzijzetten", vertelde bondscoach Song daarover. Ondertussen heeft Onana Qatar al verlaten. "Ik heb me altijd naar behoren gedragen en het team naar succes geleid. Ik heb al mijn inspanningen en energie gestoken in het ontwarren van een dubbelzinnige situatie, maar ik heb niet de ontvankelijkheid gekregen waarop ik had gehoopt." Onana betuigde nog zijn steun aan zijn teamgenoten. "Kameroen vertegenwoordigen is een immens voorrecht. De Natie eerst en voor altijd."



"Als je je niet kan aanpassen aan de discipline van het team, dan moet je een stap opzijzetten", vertelde bondscoach Song daarover.



Ondertussen heeft Onana Qatar al verlaten. "Ik heb me altijd naar behoren gedragen en het team naar succes geleid. Ik heb al mijn inspanningen en energie gestoken in het ontwarren van een dubbelzinnige situatie, maar ik heb niet de ontvankelijkheid gekregen waarop ik had gehoopt."



Onana betuigde nog zijn steun aan zijn teamgenoten. "Kameroen vertegenwoordigen is een immens voorrecht. De Natie eerst en voor altijd."

Ribbreuk voor Pereira. De Portugees Danilo Pereira heeft drie ribben gebroken tijdens een training op zaterdag. De centrale verdediger mist daardoor de volgende twee groepswedstrijden op het WK in Qatar, zo laat de Portugese voetbalbond zondag weten. Verder onderzoek moet uitwijzen of hij in geval van kwalificatie nog kan meespelen in het vervolg van het toernooi, stelt de Portugese federatie nog.





De FIFA heeft een disciplinaire procedure geopend tegen de Servische federatie na een incident in de Servische kleedkamer voor hun eerste WK-match tegen Brazilië. Op foto's is een vlag te zien waarin Kosovo in het Servische grondgebied wordt gesitueerd. De FIFA preciseert niet om welke inbreuk het gaat, maar benadrukt de verplichtingen rond "fair play" en "geweldloosheid". Sancties kunnen gaan van een match achter gesloten deuren tot uitsluiting. De Kosovaarse minister van Sport sprak op Twitter over boodschappen van "haat, xenofobie en genocide" richting Kosovo. De vlag lijkt de annexatie van het onafhankelijke Kosovo te insinueren met de boodschap: "We zullen nooit loslaten."

Lang naar de kant bij Oranje. Noa Lang is geblesseerd uitgevallen op de training van het Nederlands elftal. De aanvaller kreeg last van zijn rechterenkel na een duel met Tyrell Malacia. Lang probeerde het nog even, maar liep vervolgens met de teamarts van Oranje van het trainingsveld. De blessure leek niet ernstig, want na een korte behandeling wilde de speler van Club Brugge de training weer hervatten. Louis van Gaal vond dat niet verstandig en hield hem aan de kant. Lang kreeg op het WK nog geen speeltijd van de bondscoach.

Lang probeerde het nog even, maar liep vervolgens met de teamarts van Oranje van het trainingsveld. De blessure leek niet ernstig, want na een korte behandeling wilde de speler van Club Brugge de training weer hervatten. Louis van Gaal vond dat niet verstandig en hield hem aan de kant.

Lang kreeg op het WK nog geen speeltijd van de bondscoach.

Radja Nainggolan duikt op in Qatar als "Belgische voetballegende". Bij Antwerp is hij verwezen naar de B-kern, maar in Qatar wordt hij onthaald als voetballegende. Radja Nainggolan vertoeft dezer dagen in een vijfsterrenhotel in Doha waar hij omringd wordt door voetbalsterren als Kaka, Figo en Sneijder. De middenvelder werd door de FIFA uitgenodigd en speelde al een wedstrijdje met enkele fans. Nainggolan was ook aanwezig bij de eerste wedstrijd van de Belgen tegen Canada.

De middenvelder werd door de FIFA uitgenodigd en speelde al een wedstrijdje met enkele fans. Nainggolan was ook aanwezig bij de eerste wedstrijd van de Belgen tegen Canada.

Mexicaanse bondscoach looft "Canadese masterclass" tegen België. Argentinië staat al met de rug tegen de muur en moet zaterdag winnen tegen Mexico. De bondscoach van de Mexicanen gelooft rotsvast in zijn ploeg en wil zich laten inspireren door...Canada. "Vooral in de eerste helft hebben zij de Belgen echt gedomineerd", klonk het. "Ze hebben hun speelstijl echt opgedrongen, een ware masterclass en het beste voetbal dat ik al heb gezien dit WK."

"Vooral in de eerste helft hebben zij de Belgen echt gedomineerd", klonk het. "Ze hebben hun speelstijl echt opgedrongen, een ware masterclass en het beste voetbal dat ik al heb gezien dit WK."

Hernandez succesvol geopereerd aan knie. Lucas Hernandez is met succes geopereerd aan zijn rechterknie, zo bevestigde Bayern München donderdag. De Franse verdediger liep dinsdag in de eerste groepsmatch van Les Bleus op het WK tegen Australië (4-1) een scheur in de voorste kruisband op. De 26-jarige Hernandez blesseerde zich al vroeg in de wedstrijd zonder dat er een contact met een tegenstander had plaatsgevonden. Hij werd vervangen door zijn jongere broer Théo. Een MRI-scan in het ziekenhuis in Doha bracht de scheur in de kruisband aan het licht. Donderdagavond werd hij in Innsbruck geopereerd. Volgens Bayern begint "in de loop van de volgende dagen" zijn revalidatieproces in München.

