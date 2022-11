WK LIVE: Duitsland hoopt op Sané tegen Spanje, Belgische minister: "Hoffelijk gesprek met Infantino"

clock 12:39 12 uur 39. Kane raakt bij Engeland fit voor wedstrijd tegen VS. De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft zijn aanvoerder Harry Kane groen licht gegeven voor de WK-groepswedstrijd van morgen/vrijdag tegen de Verenigde Staten. "Hij heeft de afgelopen dagen meer individueel getraind, maar het gaat goed met hem. Hij is fit genoeg om te spelen. Soms moet je even ergens extra aandacht voor hebben, maar alles is in orde. Het gaat meer om zijn voet dan om zijn enkel", zei Southgate. . Kane raakt bij Engeland fit voor wedstrijd tegen VS De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft zijn aanvoerder Harry Kane groen licht gegeven voor de WK-groepswedstrijd van morgen/vrijdag tegen de Verenigde Staten.

clock 11:26 11 uur 26. Belgische minister: "Hoffelijk gesprek met Infantino". Minister Hadja Lahbib van Buitenlandse Zaken laat vandaag weten dat haar gesprek met FIFA-baas Gianni Infantino gisteren in het stadion "hoffelijk" verliep. Ze toonde de FIFA-baas de OneLove-armband die ze droeg. "Het was een hoffelijk gesprek over onder meer het respect voor de vrijheid van meningsuiting, de waarden die voetbal met zich meebrengt en hoe deze uit te drukken op het veld of op de tribune."



clock 11:03 11 uur 03. Duitsland mag hopen op Sané tegen Spanje. Hansi Flick mag zondag in de tweede WK-groepswedstrijd tegen Spanje hopen op de rentree van Leroy Sané. "Leroy is op het oefenveld verschenen en traint op zich, dat is positief", meldde de Duitse bondscoach donderdag. De 26-jarige aanvaller van de Duitse recordkampioen Bayern München miste woensdag de Duitse WK-opener tegen Japan wegens knieklachten. De Mannschaft ging hierin met 2-1 de boot in. Flick betreurde voor het duel met de Aziaten nog de afwezigheid van Sané, "een speler die het verschil kan maken en met zijn kwaliteiten in zijn eentje een wedstrijd kan doen kantelen", aldus de T1. In het duel met de Spanjaarden, die hun eerste groepswedstrijd tegen Costa Rica met 7-0 wonnen, staat de Duitse ploeg al zwaar onder druk. De wereldkampioen van 2014 ging er vier jaar geleden in Rusland in de poules uit en moet een nieuwe soortgelijke blamage vermijden.

clock 24-11-2022 24-11-2022. clock 20:28 20 uur 28. Denemarken verliest Delaney. De Deense middenvelder Thomas Delaney moet het WK verlaten met een knieblessure, opgelopen in de wedstrijd van dinsdag tegen Tunesië. Dat heeft de Deense voetbalbond (DBU) bekendgemaakt. "We zullen hem missen op en naast het veld", zei bondscoach Kasper Hjulmand. "Maar andere spelers zijn klaar en we hebben een sterke ploeg voor de volgende wedstrijden." Volgens de DBU zal Delaney's revalidatie vier weken duren. De middenvelder van Sevilla werd dinsdag tijdens het 0-0 gelijkspel met Tunesië vlak voor rust gewisseld. De Denen staan zaterdag tegenover Frankrijk.



clock 15:05 15 uur 05. De zorgen om Harry Kane lijken een beetje opgeblazen. Volgens ploegmaat Jordan Pickford heeft de aanvaller vandaag gewoon meegetraind ondanks een pijnlijke enkel. "Ik denk dat het wel meevalt", verklapte de doelman.

clock 13:04 13 uur 04. FIFA onderzoekt mogelijk homofobe gezangen van Ecuadoraanse fans. Het Disciplinair Comité van de wereldvoetbalbond FIFA heeft woensdag een onderzoek geopend naar mogelijk homofobe gezangen van Ecuadoraanse fans tijdens de openingsmatch van het WK tussen Ecuador en gastland Qatar. De Zuid-Amerikanen wonnen de partij zondag met 2-0. Tijdens de match zouden enkele van hun supporters homofobe gezangen hebben laten weerklinken aan het adres van Chili. Dat land betwistte het WK-ticket van Ecuador. Chili spande een zaak aan bij de wereldvoetbalbond omdat Ecuador in de WK-kwalificatiewedstrijden met Byron Castillo speelde. Die was volgens de Chilenen niet speelgerechtigd aangezien hij geboren is in Colombia. Na heel wat juridische stappen kwam de zaak bij het Internationaal Sporttribunaal TAS terecht, dat oordeelde dat Ecuador wel degelijk aan het WK mocht deelnemen, maar bij de start van de volgende WK-kwalificaties een puntenstraf krijgt en een boete moet betalen. Uiteindelijk werd Castillo niet opgenomen in de WK-selectie van Ecuador om nieuwe betwistingen te vermijden.

clock 09:40 09 uur 40. "Der Kaiser" reist niet naar Qatar. Franz Beckenbauer zal niet afreizen naar het WK voetbal in Qatar. Het Duitse voetbalicoon moet voorzichtig zijn met zijn gezondheid. "Ik kamp met een ooginfarct en kan daardoor helaas niets meer zien door mijn rechteroog", verklaarde Beckenbauer aan weekblad Bunte . "Ik kan daar mee verder, maar ik ga er niet mee naar Qatar gaan. Ik moet bovendien ook voorzichtig zijn met mijn hart. Ik ga voor de televisie duimen voor Duitsland." De 77-jarige Beckenbauer won het WK met (West-)Duitsland als speler in 1974 en als trainer in 1990. Nadien werd hij voorzitter van Bayern München en speelde hij een grote rol bij de organisatie van het WK van 2006 in Duitsland. De voorbije jaren woonde hij nog zelden wedstrijden bij.

clock 09:15 09 uur 15. Twijfels rond Kane. De Engelse kapitein Harry Kane zal woensdag een scan ondergaan aan de rechterenkel. Dat berichten verschillende Britse media. De aanvaller van Tottenham kreeg in de openingsmatch van de Engelsen, maandag tegen Iran (6-2 zege), een tik op de enkel. De Iraanse verdediger Morteza Pouraliganji (ex-Eupen) raakte Kane met een tackle in de vijftigste minuut. Hij bleef in eerste instantie op het veld staan en werd pas een kwartier voor tijd door bondscoach Gareth Southgate naar de kant gehaald. Hij leek daarbij licht te strompelen. Southgate maakte zich na afloop geen zorgen. "Harry kon tijdens de match gewoon verder. We wisselden hem in het slot omdat de score het op dat moment toeliet." Engeland kan zich vrijdag bij winst tegen de Verenigde Staten al verzekeren van een plaats in de tweede ronde.



clock 17:25 17 uur 25. Toch één dolblije Deen: jongetje krijgt handschoen van Schmeichel mee naar huis. Toch één dolblije Deen: jongetje krijgt handschoen van Schmeichel mee naar huis

clock 13:41 "Je kan even naar mijn hotelkamer komen voor een wippie", zegt Louis van Gaal lachend tegen vrouwlief Truus. Zij kwam haar man aanmoedigen op het trainingsveld. 13 uur 41. "Je kan even naar mijn hotelkamer komen voor een wippie", zegt Louis van Gaal lachend tegen vrouwlief Truus. Zij kwam haar man aanmoedigen op het trainingsveld.

clock 23-11-2022 23-11-2022. clock 09:01 09 uur 01. Duitsland mist Sané tegen Japan met knieproblemen. Duitsland begint haar WK voetbal in Qatar zonder Leroy Sané. De flankaanvaller van Bayern München kampt met pijn in de rechterknie en mist het openingsduel van de Duitsers, woensdag om 14 uur Belgische tijd tegen Japan. Bondscoach Hansi Flick moet zo een pion in zijn sterk Beiers getint elftal wijzigen. Het is afwachten of Thomas Müller (Bayern München) na zijn lange afwezigheid meteen weer aan de aftrap staat.

clock 07:17 07 uur 17. Cavallo: "FIFA heeft respect verloren". Josh Cavallo, de Australische profvoetballer die als eerste huidige speler uit de kast kwam, is allerminst opgezet met de houding van de FIFA op het WK in Qatar. "Ik hou van mijn identiteit", opent hij op Instagram. "Aangezien je alle teams hebt verboden om de One Love Armband te dragen om LHBTQ+ actief te steunen op het WK, heb je al mijn respect verloren!" "Na al het werk dat de LGBTQ+ gemeenschap doet om voetbal inclusief te maken, heb je laten zien dat er niet voor iedereen een plek is in het voetbal."

"Ik hou van mijn identiteit", opent hij op Instagram. "Aangezien je alle teams hebt verboden om de One Love Armband te dragen om LHBTQ+ actief te steunen op het WK, heb je al mijn respect verloren!"

"Na al het werk dat de LGBTQ+ gemeenschap doet om voetbal inclusief te maken, heb je laten zien dat er niet voor iedereen een plek is in het voetbal."

clock 22-11-2022 22-11-2022. clock 07:00 Spaanse bondscoach Luis Enrique verblijdt de natie met Twitch-streamingsessies. Die verlopen tamelijk chaotisch. Een blik op de leukste oneliners van Enrique:

clock 17:35 17 uur 35. PSG-eigenaar: "Wereld is oneerlijk geweest tegenover Qatar". De eigenaar van de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain, de Qatarees Nasser Al-Khelaïfi, vindt dat "de wereld zo oneerlijk is geweest" tegenover Qatar. In de aanloop naar het WK voetbal dat momenteel plaatsvindt in de Golfstaat was er uit het Westen veel kritiek op Doha. "Geloof me, we doen ons best. We zijn goede mensen, we behandelen mensen met ons hart en ik was gekwetst toen ik de meeste mensen negatief hoorde praten. Dat is helemaal niet eerlijk", zei Al-Khelaïfi maandag tegen het Britse sportradiostation Talksport. De PSG-eigenaar gaf toe dat Qatar "natuurlijk niet perfect" is, maar "de wereld is zo oneerlijk geweest voor Qatar".

clock 11:49 11 uur 49. Varane tijdig fit bij Frankrijk, Carvajal heeft griepje. Dan toch eens positief nieuws in het kamp van de Fransen. Bondscoach Didier Deschamps verwacht dat Varane fit zal zijn voor de wedstrijd tegen Australië, morgen om 20 uur. Een opluchting na al het blessureleed bij Frankrijk, waar Benzema het WK moest verlaten. Bij Spanje een minder leuk nieuwtje. Rechtsachter Carvajal is geveld met een griepje en trainde niet mee. Hij blijft voorlopig wel bij de selectie.

Bij Spanje een minder leuk nieuwtje. Rechtsachter Carvajal is geveld met een griepje en trainde niet mee. Hij blijft voorlopig wel bij de selectie.