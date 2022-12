WK LIVE: Cavani molt VAR-monitor, bondscoach van Ghana stapt op

clock 21:04 21 uur 04. Cavani molt VAR-monitor. Uruguay kreeg geen penalty - zelfs na een VAR-interventie. Dat zindert bij Cavani nog na. Zijn ploeg kwam een goaltje te kort voor de kwalificatie. De spits werkte zijn woede uit op een VAR-monitor naast het veld. . Cavani molt VAR-monitor Uruguay kreeg geen penalty - zelfs na een VAR-interventie. Dat zindert bij Cavani nog na. Zijn ploeg kwam een goaltje te kort voor de kwalificatie. De spits werkte zijn woede uit op een VAR-monitor naast het veld.

Otto Addo niet langer Ghanese bondscoach. "Het was duidelijk dat ik na het WK zou stoppen", zegt Otto Addo bij zijn ontslag als Ghanese bondscoach. "Het is een familiebeslissing. Ik heb met mijn gezin een toekomst in Duitsland, waar ik mijn rol bij Dortmund erg graag vervul. Zelfs als we wereldkampioen werden, was het mijn laatste match aan het hoofd van Ghana."

"Het is een familiebeslissing. Ik heb met mijn gezin een toekomst in Duitsland, waar ik mijn rol bij Dortmund erg graag vervul. Zelfs als we wereldkampioen werden, was het mijn laatste match aan het hoofd van Ghana."

Nuno Mendes mist de rest van WK door dijblessure. De Portugese linksback Nuno Mendes zal niet meer in actie komen op dit WK. De jonge speler van PSG blesseerde zich tegen Uruguay aan de linkerdij. Het medische team van het Portugese elftal zei dat Mendes "niet in staat is om deel te nemen aan de activiteiten van het team, maar wel in Qatar blijft om te werken aan zijn herstel."

Het medische team van het Portugese elftal zei dat Mendes "niet in staat is om deel te nemen aan de activiteiten van het team, maar wel in Qatar blijft om te werken aan zijn herstel."

Argentinië speelt zaterdag al opnieuw, "gekkenwerk", volgens de bondscoach. Argentinië speelt zijn 1/8e finale tegen Australië al op zaterdag. Er zitten dus maar twee dagen tussen de match met Polen en de volgende wedstrijd. "Gekkenwerk", volgens bondscoach Lionel Scaloni. "We hebben geen tijd om de kwalificatie te laten inzinken of er van te genieten. Het draait om recupereren, recupereren en recupereren. Maar ik kan wel zeggen: we zullen klaar zijn."

Het is gekkenwerk. We hebben bijna geen tijd om de kwalificatie te laten inzinken of er van te genieten. Argentijns bondscoach Scaloni.

Franse bond gaat klacht indienen bij FIFA. De Franse voetbalbond (FFF) gaat een klacht indienen bij de FIFA nadat de late gelijkmaker van Antoine Griezmann tegen Tunesië na het laatste fluitsignaal werd afgekeurd wegens buitenspel. Scheidsrechter Conger beëindigde de wedstrijd nadat Griezmann de 1-1 leek te scoren, maar keurde het doelpunt af na een VAR-tussenkomst. De wedstrijd werd kortstondig hervat en Tunesië won met 1-0. Velen dachten dat het doelpunt van Griezmann de laatste actie van de wedstrijd was. De Franse omroep TF1 was zelfs al overgegaan naar een reclamebooschap. De Franse bond zei dat het doelpunt ten onrechte werd afgekeurd. Een klacht wordt momenteel voorbereid en moet binnen 24 uur na de wedstrijd naar de FIFA worden gestuurd.

Geen Ben White meer bij Engeland. Ben White heeft de Engelse selectie om privéredenen verlaten en zal meer dan waarschijnlijk niet meer terugkeren. "We vragen dat de privacy van de speler op dit moment wordt gerespecteerd", zo klinkt het in een mededeling van de voetbalbond. Arsenal-verdediger White bleef 2 keer 90 minuten op de bank in de eerste groepsduels van Engeland. In de 3e match stond hij niet meer op het wedstrijdblad.



Arsenal-verdediger White bleef 2 keer 90 minuten op de bank in de eerste groepsduels van Engeland. In de 3e match stond hij niet meer op het wedstrijdblad.

Ben White (midden) op de training bij Engeland.

Ronaldo grote afwezige op Portugese training. Cristiano Ronaldo was woensdag de grote afwezige op de training van het Portugees elftal, twee dagen voor de WK-wedstrijd tegen Zuid-Korea. De topspits werkte individueel een recuperatietraining af. De 37-jarige Ronaldo werd maandag in de wedstrijd tegen Uruguay in de 82e minuut gewisseld en ook vandaag/woensdag verscheen hij niet op training. Als Ronaldo niet beschikbaar is tegen Zuid-Korea, zouden Andre Silva (Leipzig) of Rafael Leao (AC Milan) een kans kunnen krijgen om te starten tegen de Koreanen. Portugal heeft de kwalificaties voor de achtste finales in Qatar al beet.

De 37-jarige Ronaldo werd maandag in de wedstrijd tegen Uruguay in de 82e minuut gewisseld en ook vandaag/woensdag verscheen hij niet op training. Als Ronaldo niet beschikbaar is tegen Zuid-Korea, zouden Andre Silva (Leipzig) of Rafael Leao (AC Milan) een kans kunnen krijgen om te starten tegen de Koreanen. Portugal heeft de kwalificaties voor de achtste finales in Qatar al beet.

Bondscoach Iran neemt emotioneel afscheid na uitschakeling. Bondscoach Carlos Queiroz heeft emotioneel afscheid genomen na de Iraanse uitschakeling op het WK in Qatar. "Er zijn geen morele overwinningen in het voetbal, maar is het is ook niet immoreel als je je dromen niet bereikt, zolang je maar je best hebt gedaan met volledige inzet en een dappere winnaarsmentaliteit", schreef de 69-jarige Portugees op Instagram. Zijn contract liep af na het WK in Qatar. Na de uitschakeling van het land in groep B bevestigde de Iraanse voetbalbond het ontslag. "Ik ben trots op jullie en jullie hebben opnieuw geschitterd op en naast het veld", aldus de trainer. "Het was een eer en voorrecht om deel uit maken van deze voetbalfamilie."

Zijn contract liep af na het WK in Qatar. Na de uitschakeling van het land in groep B bevestigde de Iraanse voetbalbond het ontslag. "Ik ben trots op jullie en jullie hebben opnieuw geschitterd op en naast het veld", aldus de trainer. "Het was een eer en voorrecht om deel uit maken van deze voetbalfamilie."

clock 16:08 16 uur 08. WK voetbal 2022 "Bondscoach die 2 keer uitgeschakeld is voor WK" moet Iran overeind houden tegen Engeland

Frimpong loopt blessure op. Jeremie Frimpong heeft woensdag bij de training van het Nederlands elftal een blessure aan zijn rechterenkel opgelopen. Dat gebeurde nadat de verdediger een duel aanging met Wout Weghorst. Frimpong moest zijn enkel laten intapen en kwam later terug het veld opgelopen. Het is onduidelijk hoe ernstig de blessure is. De jongeling moet zijn debuut bij Oranje nog maken.

Frimpong moest zijn enkel laten intapen en kwam later terug het veld opgelopen. Het is onduidelijk hoe ernstig de blessure is. De jongeling moet zijn debuut bij Oranje nog maken.



Update over Pulisic. Pulisic raakte gisterenavond geblesseerd toen hij scoorde in de laatste groepswedstrijd tegen Iran. Hij werd een tijdje behandeld op het veld, maar keerde in de tweede helft niet meer terug tussen de lijnen. Volgens Amerikaanse media werd de aanvaller van Chelsea naar het ziekenhuis gevoerd door een blessure in de buikstreek. Pulisic zou wel speelklaar geraken voor het vervolg van het toernooi.Team USA neemt het in de 1/8e finales finales van het WK op tegen Nederland.





FIFA opent disciplinair onderzoek tegen Kroatië voor xenofobie. De Kroatische voetbalbond heeft een disciplinair onderzoek aan zijn broek vanwege wangedrag van zijn supporters in de match tegen Canada. Enkele Kroatische supporters hadden het in die match gemunt op de Canadese doelman Bojan, die in het huidige Kroatië is geboren, maar met zijn familie op jonge leeftijd naar Canada is gevlucht. "Knin 95 - niemand loopt (weg) zoals Borjan" las het omstreden spandoek. Dit verwijst naar de geboorteplaats van de doelman, een bolwerk van de Servische rebellen en de plaats die de familie van Borjan is ontvlucht.



Enkele Kroatische supporters hadden het in die match gemunt op de Canadese doelman Bojan, die in het huidige Kroatië is geboren, maar met zijn familie op jonge leeftijd naar Canada is gevlucht.



"Knin 95 - niemand loopt (weg) zoals Borjan" las het omstreden spandoek. Dit verwijst naar de geboorteplaats van de doelman, een bolwerk van de Servische rebellen en de plaats die de familie van Borjan is ontvlucht.

clock 17:00 17 uur . WK voetbal 2022 Neymar, die ook met koorts kampt, mist ook de laatste groepsmatch van Brazilië

Onana komt niet meer in actie op WK. Zoek op dit WK niet meer naar Kameroen-doelman André Onana. Voor het duel met Servië werd Onana gisteren door bondscoach Song opzijgeschoven om disciplinaire redenen. "Als je je niet kan aanpassen aan de discipline van het team, dan moet je een stap opzijzetten", vertelde bondscoach Song daarover. Ondertussen heeft Onana Qatar al verlaten. "Ik heb me altijd naar behoren gedragen en het team naar succes geleid. Ik heb al mijn inspanningen en energie gestoken in het ontwarren van een dubbelzinnige situatie, maar ik heb niet de ontvankelijkheid gekregen waarop ik had gehoopt." Onana betuigde nog zijn steun aan zijn teamgenoten. "Kameroen vertegenwoordigen is een immens voorrecht. De Natie eerst en voor altijd."



"Als je je niet kan aanpassen aan de discipline van het team, dan moet je een stap opzijzetten", vertelde bondscoach Song daarover.



Ondertussen heeft Onana Qatar al verlaten. "Ik heb me altijd naar behoren gedragen en het team naar succes geleid. Ik heb al mijn inspanningen en energie gestoken in het ontwarren van een dubbelzinnige situatie, maar ik heb niet de ontvankelijkheid gekregen waarop ik had gehoopt."



Onana betuigde nog zijn steun aan zijn teamgenoten. "Kameroen vertegenwoordigen is een immens voorrecht. De Natie eerst en voor altijd."