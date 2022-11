Rode Duivels LIVE - Zorgen bij Marokko om Hakimi, Martinez heeft goed nieuws over Lukaku

clock 17:40 17 uur 40. Achraf Hakimi speelde de match tegen Kroatië uit, maar had last.

Geen Hakimi en Mazraoui tegen Rode Duivels? Marokko moet het zondag tegen België misschien doen zonder Achraf Hakimi. De rechterflankverdediger van PSG kwam niet ongeschonden uit de wedstrijd tegen Kroatië en is met lichte last aan zijn dij onzeker voor de match tegen de Rode Duivels. Ook Noussair Mazraoui mist misschien het duel tegen België. De speler van Bayern München, die tegen Kroatië op de linkerflank speelde, werd geblesseerd vervangen na een uur en verliet het veld op een draagbaar.

Ook Noussair Mazraoui mist misschien het duel tegen België. De speler van Bayern München, die tegen Kroatië op de linkerflank speelde, werd geblesseerd vervangen na een uur en verliet het veld op een draagbaar.

Mazraoui raakte geblesseerd na een botsing.

Tielemans, Openda, Castagne, Carrasco en Dendoncker amuseren zich in het zwembad.

Houden Belgen straffe statistiek in ere? Er staat voor de Belgen veel op het spel, vanavond tegen Canada. Na de wijfelachtige prestaties van de voorbije maanden beginnen de Duivels maar beter met een zege tegen de niet-onoverkomelijke Canadezen, om de negatieve teneur meteen de kop in te drukken. Verder staat er ook nog een straffe statistiek op het spel. De Belgen verloren geen enkele WK-groepsmatch meer sinds het WK van 1994, toen ze de boot in gingen tegen het Saudi-Arabië van dribbelkont Al-Owairan. Slechts één land doet even goed: Nederland, dat op datzelfde WK van 1994 de boot in ging tegen ... de Rode Duivels. Een pluim op de hoed van Philippe Albert.

Enkel Lukaku ontbreekt op laatste training. 25 Rode Duivels zijn dinsdag op het trainingsveld verschenen. Zoals verwacht was Romelu Lukaku de enige de op het appel ontbrak. De bondscoach mikt erop om hem tegen Marokko of Kroatië zijn eerste speelminuten op dit WK te geven.

Bekijk de persconferentie met Roberto Martinez:

Martinez kondigt een basisplaats voor Eden Hazard aan. Het belangrijkste nieuws van de persconferentie heeft Roberto Martinez helemaal tot het einde gehouden. Op de vraag of het toeval is dat Jan Vertonghen en niet aanvoerder Eden Hazard naar de persconferentie wordt gestuurd, antwoordde de bondscoach: "Er zijn heel veel media-aanvragen voor Eden. Dat is misschien de prijs die je betaalt voor een speler van Real Madrid te zijn. Hetzelfde geldt voor Thibaut Courtois en het was ook zo voor Thomas Vermaelen vroeger." "We moeten dus het werk verdelen. Eden zal morgen onze aanvoerder zijn en hij zal beginnen aan de match."



Martinez: "Eden zal onze kapitein zijn morgen en starten aan de match".

Eden Hazard zal onze kapitein zijn morgen en starten aan de match. Roberto Martinez

Gisteren is er een duidelijk statement gekomen van de federaties en nu willen we dus praten over voetbal. Laat de kracht van voetbal spreken. Roberto Martinez

Medisch zijn 25 spelers helemaal fit. Alleen Lukaku niet. We zijn wel blij met de progressie die hij maakt, maar we weten nog niet of hij de tweede of derde match helemaal fit zal zijn. Roberto Martinez

Wat met Hazard en Lukaku? Wat is de stand van zaken voor Eden Hazard en Romelu Lukaku? "Medisch zijn 25 spelers helemaal fit. Alleen Lukaku niet. We zijn wel blij met de progressie die hij maakt, maar we weten nog niet of hij de tweede of derde match helemaal fit zal zijn." "Eden is onze aanvoerder. De laatste twee jaar zijn moeilijk voor hem bij zijn club, maar bij de nationale ploeg is zijn situatie helemaal anders. Het is heel belangrijk hem in onze kleedkamer te hebben. Met vijf wissels is de situatie ook veranderd, want het gaat niet alleen meer om de basisspelers. Eden heeft talent en ervaring. Zoals iedereen moet hij vechten voor zijn plaats."



"Medisch zijn 25 spelers helemaal fit. Alleen Lukaku niet. We zijn wel blij met de progressie die hij maakt, maar we weten nog niet of hij de tweede of derde match helemaal fit zal zijn."



"Eden is onze aanvoerder. De laatste twee jaar zijn moeilijk voor hem bij zijn club, maar bij de nationale ploeg is zijn situatie helemaal anders. Het is heel belangrijk hem in onze kleedkamer te hebben. Met vijf wissels is de situatie ook veranderd, want het gaat niet alleen meer om de basisspelers. Eden heeft talent en ervaring. Zoals iedereen moet hij vechten voor zijn plaats."

Roberto Martinez heeft veel respect voor de eerste tegenstander van België. "Het is geen toeval dat Canada op het WK staat. Deze generatie heeft iets speciaals en ze vormen een echt team." "Canada heeft snelheid, bespeelt graag de ruimtes en is competitief. Ze hebben ook geen druk. Tegen een team spelen dat niets te verliezen heeft, is altijd moeilijk. Dat zagen we in 2018 ook tegen Panama in het begin. Daar moeten we opnieuw mee omgaan."

De bondscoach heeft geleerd uit Egypte. De nederlaag tegen Egypte was weinig geruststellend. Welke lessen heeft Roberto Martinez uit die nederlaag getrokken? "Na Egypte hebben we de match geanalyseerd. We hebben er veel informatie uit gehaald. Volgens mij hebben we er evenveel uit geleerd als uit drie dagen training. Normaal hebben we een aantal weken om een WK voor te bereiden, nu was dat enkele dagen. Deze match heeft ons dus vooral iets geleerd."



"Na Egypte hebben we de match geanalyseerd. We hebben er veel informatie uit gehaald. Volgens mij hebben we er evenveel uit geleerd als uit drie dagen training. Normaal hebben we een aantal weken om een WK voor te bereiden, nu was dat enkele dagen. Deze match heeft ons dus vooral iets geleerd."

Roberto Martinez is aan de beurt. Heel veel zijn we niet wijzer geworden van de speelkansen voor Jan Vertonghen voor de match tegen Canada. Misschien horen we meer van Roberto Martinez.