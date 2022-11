Rode Duivels LIVE: Volg nu de persconferentie met Doku en Witsel

clock 12:54 12 uur 54. Opletten voor de snelheid van de Canadezen. Er zit ook een Canadese journalist in de zaal. Die wil graag weten wat Witsel denkt van de eerste tegenstander van de Belgen op dit WK? "Hun sterkte is hun snelheid. David, Buchanan, Davies. We zullen dus moeten opletten voor de ruimte in de rug van de defensie. Het zal ook een fysiek zware wedstrijd worden, want daar zijn ze ook sterk. Maar het wordt volgens mij een geweldige wedstrijd." . Opletten voor de snelheid van de Canadezen Er zit ook een Canadese journalist in de zaal. Die wil graag weten wat Witsel denkt van de eerste tegenstander van de Belgen op dit WK? "Hun sterkte is hun snelheid. David, Buchanan, Davies. We zullen dus moeten opletten voor de ruimte in de rug van de defensie. Het zal ook een fysiek zware wedstrijd worden, want daar zijn ze ook sterk. Maar het wordt volgens mij een geweldige wedstrijd."

clock 12:52 12 uur 52. Onana doet ook Witsel aan Fellaini denken. Een vraag over Amadou Onana doet Witsel een lachje ontlokken. "Hij heeft een beetje een uitzonderlijk profiel. Fysiek is hij indrukwekkend. Hij doet wat denken aan Fellaini en dat is wat onze groep nog nodig had."

clock 12:51 12 uur 51. Voor mij is Brazilië topfavoriet om wereldkampioen te worden. Axel Witsel. Voor mij is Brazilië topfavoriet om wereldkampioen te worden. Axel Witsel

clock 12:49 12 uur 49. Zijn we minder sterk dan in 2018? Een duidelijke vraag uit de zaal: zijn we minder sterk dan in 2018? "We hebben in elk geval meer ervaring. In 2018 hebben we een uitzonderlijk parcours afgelegd. We waren als team en individueel op ons toppunt. Maar ondertussen kennen we elkaar zo goed, dat dat een voordeel oplevert dat je niet mag onderschatten."

clock 12:48 12 uur 48. Voor verschillende spelers in dit team zal dit het laatste WK zijn, daarom dat we er alles aan willen doen. Axel Witsel. Voor verschillende spelers in dit team zal dit het laatste WK zijn, daarom dat we er alles aan willen doen. Axel Witsel

clock 12:45 12 uur 45. Axel Witsel is de volgende aan de beurt. Jérémy Doku maakt plaats voor Axel Witsel aan de tafel in de perszaal. Met 127 caps is hij een van de meest ervaren Rode Duivels in deze selectie. "Ik denk dat ik nu een andere rol heb binnen het team, iets defensiever, dan toen ik 25 jaar was en het WK speelde in Brazilië."

clock 12:42 12 uur 42. Concurrentie met Hazard. Doku concurreert niet met de minste om speelminuten. Op de linkerflank is Eden Hazard vaak de eerste keuze van de bondscoach, maar Doku schuwt grote woorden. "Eden is inderdaad niet de minste. Het zal niet makkelijk worden om met hem te concurreren, maar het is aan mij om me te tonen in de minuten die ik krijg en ook op training."

clock 12:36 12 uur 36. Bij de Rode Duivels heeft Doku met zijn snelheid en explosiviteit een uniek profiel. Dat toonde hij al in 8 minuten tegen Egypte. "Ik weet dat ik een wedstrijd kan opbreken." . Bij de Rode Duivels heeft Doku met zijn snelheid en explosiviteit een uniek profiel. Dat toonde hij al in 8 minuten tegen Egypte. "Ik weet dat ik een wedstrijd kan opbreken."

clock 12:33 12 uur 33. Doku speelde dit seizoen maar 210 minuten voor zijn club Rennes. Tot het laatste moment was het onzeker of bondscoach Roberto Martinez hem zou meenemen naar Qatar. Ook Doku geeft toe dat hij niet zeker was. "Er was wel stress de laatste weken. Ik wist natuurlijk dat ik fit moest zijn om geselecteerd te worden. Ik ben heel blij dat de coach mij toch heeft meegenomen."



clock 12:32 12 uur 32. Als je geblesseerd geraakt, stel je jezelf veel vragen. In een voetbalcarrière zullen er altijd blessures zijn, maar ik hoop nu dat ik nu mijn deel gehad heb. Jérémy Doku. Als je geblesseerd geraakt, stel je jezelf veel vragen. In een voetbalcarrière zullen er altijd blessures zijn, maar ik hoop nu dat ik nu mijn deel gehad heb. Jérémy Doku

clock 12:30 12 uur 30. Begin persconferentie. Jérémy Doku zit als eerste klaar. De jonge middenvelder kende een lastig seizoen waarin hij geplaagd werd door blessures. De eerste vraag gaat daar over. "Maar ik voel me goed en ben blij dat ik klaar ben".

clock 09:42 09 uur 42. Trossard sluit weer aan op training, Meunier en Lukaku apart. Leandro Trossard heeft deze ochtend opnieuw aangesloten bij de groep voor de eerste volledige training van de Rode Duivels op Qatarese bodem. Gisteren was er op dag 1 in Qatar enkel een herstelsessie, na de verloren oefenmatch vrijdag tegen Egypte. Trossard kreeg woensdag op training een trap te verwerken en miste daardoor Egypte. Er niet bij op training waren Thomas Meunier, die tegen Egypte na 71 minuten inviel voor Eden Hazard, en Romelu Lukaku. Het is nog niet geweten waarom de speler van Borussia Dortmund zondag ontbrak, hij werkte apart. De Inter-spits was er zoals verwacht nog niet bij op training. De Belgische topschutter aller tijden herstelt van een blessure aan de linkerhamstring. Ook het Belgische WK-openingsduel tegen Canada zal waarschijnlijk nog te vroeg komen voor Big Rom.



Trossard kreeg woensdag op training een trap te verwerken en miste daardoor Egypte.



Er niet bij op training waren Thomas Meunier, die tegen Egypte na 71 minuten inviel voor Eden Hazard, en Romelu Lukaku. Het is nog niet geweten waarom de speler van Borussia Dortmund zondag ontbrak, hij werkte apart. De Inter-spits was er zoals verwacht nog niet bij op training.



De Belgische topschutter aller tijden herstelt van een blessure aan de linkerhamstring. Ook het Belgische WK-openingsduel tegen Canada zal waarschijnlijk nog te vroeg komen voor Big Rom.