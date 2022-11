Rode Duivels LIVE: Volg live de persbabbel met Kevin De Bruyne en Amadou Onana

clock 11:54 11 uur 54. Onana over zijn rol op het middenveld. "Ik denk dat ik zowel met Witsel als met Tielemans kan spelen", vertelt hij. "Axel heeft veel ervaring en geeft met veel raad, dat verlicht voor mij de opdracht. Ik kan mijn rol als box-to-box vervullen. Ik heb op fysiek vlak veel gewonnen sinds ik in de Premier League speel." . Onana over zijn rol op het middenveld "Ik denk dat ik zowel met Witsel als met Tielemans kan spelen", vertelt hij. "Axel heeft veel ervaring en geeft met veel raad, dat verlicht voor mij de opdracht. Ik kan mijn rol als box-to-box vervullen. Ik heb op fysiek vlak veel gewonnen sinds ik in de Premier League speel."

Of ik moet starten? Ik heb het geluk dat ik geen coach ben. (lacht) Dat is een vraag voor de coach. Elke speler heeft zijn kwaliteit, maar mijn kwaliteit ligt op het fysieke, dat kan ik de ploeg bijbrengen. Amadou Onana.

Of ik nergens schrik voor heb? Dat is zo. Ik heb een zotte drive in mij. Als ik de kans krijg om een WK te spelen ... beter dan dat wordt het niet. Ik wil elke seconde dat ik op het veld sta mijn kans grijpen. Amadou Onana.

Amadou Onana vult de lege stoel van Kevin De Bruyne en opent meteen met een begroeting in drie talen.

Eden Hazard wordt beter. Hij heeft een lastige periode achter de rug, maar zijn scherpte komt terug. Hij kan belangrijk voor ons zijn. Of ik de ster van het team ben? Ik kan het niet alleen doen, alle 26 spelers hier hebben hun bagage en kwaliteiten. Kevin De Bruyne.

De terugkeer van Lukaku zou een boost voor ons betekenen. Iemand die zo klinisch is, geeft ons extra opties. Romelu heeft een tijd niet gespeeld, maar zelfs als hij van de bank kan komen kan hij de tegenstand angst inboezemen. Kevin De Bruyne.

We moeten dapperder zijn en meer kwaliteit aan de bal tonen. Ikzelf speelde op het niveau van het team tegen Canada: ondermaats. Vechtlust tonen is een minimum, dat moeten we tegen Marokko tonen. Kevin De Bruyne.

De Bruyne verwacht sterk Marokko. "Op het WK zijn er geen slechte ploegen. Marokko heeft een goede ploeg, ik ken bijna alle basisspelers, die bijna allemaal in grote competities spelen", vertelt De Bruyne. "Ik weet dat er ons nog zware groepsmatchen te wachten staan."



We hebben gisterenavond een meeting gehad met het team om de match te analyseren. In balbezit hebben we niet voldoende proberen te voetballen. Er lag ruimte, maar we vonden hem niet. Kevin De Bruyne.

Ik weet van mezelf dat mijn reacties op sommige momenten niet goed zijn, ik ben een perfectionist. Ik zoek zelf ook naar momenten om die rust te vinden, ik spreek daar ook over met mensen rondom mij. Maar de mensen weten ook dat ik dat doe om de ploeg beter te kunnen laten spelen. Af en toe komen emoties naar boven, maar dat is een werkpunt van mezelf als persoon. Kevin De Bruyne.

Ik snap waar de kritiek op ons spel vandaan komt. We kunnen beter. Maar het systeem is een keuze van de trainer: het is aan ons om dat plan zo goed als mogelijk te volgen. Kevin De Bruyne.

De Bruyne op zijn hoede voor Spanje. "Het is duidelijk dat Spanje heel goed is gestart", zegt KDB. "Of we tegen hen willen spelen? Liefst zo laat mogelijk. We zullen heel veel moeten lopen tegen hen. Spanje speelt al twintig jaar met dezelfde filosofie."

Romelu Lukaku is niet cruciaal voor ons spel, maar het klopt dat we geen andere spits van zijn kaliber hebben. Maar Michy doet het erg goed voor ons. Kevin De Bruyne.

We kunnen bij België niet spelen als bij Man.City, we spelen daar al 7 jaar in hetzelfde systeem. Erger ik me soms dat het bij België niet zo goed loopt? Ja, maar het is aan mij om dat minder te tonen. Kevin De Bruyne.

De Bruyne is als eerste aan het woord.

De Bruyne en Onana straks aan het woord. Gisteren sprak Roberto Martinez met de pers, vandaag is het terug aan de spelers. Kevin De Bruyne en Amadou Onana spreken om 11.30 uur met de pers. De Bruyne was tegen Canada op het veld niet zijn uitmuntende zelf, Onana viel dan weer gretig in en onderstreepte daarmee zijn aanspraak op een basisplek. Om 13.00 uur is er een kwartiertje open training. Het vooral uitkijken naar Romelu Lukaku: traint hij mee met de groep en oogt hij fit? Volg het nieuws hier op de voet.

Achraf Hakimi speelde de match tegen Kroatië uit, maar had last.

Geen Hakimi en Mazraoui tegen Rode Duivels? Marokko moet het zondag tegen België misschien doen zonder Achraf Hakimi. De rechterflankverdediger van PSG kwam niet ongeschonden uit de wedstrijd tegen Kroatië en is met lichte last aan zijn dij onzeker voor de match tegen de Rode Duivels. Ook Noussair Mazraoui mist misschien het duel tegen België. De speler van Bayern München, die tegen Kroatië op de linkerflank speelde, werd geblesseerd vervangen na een uur en verliet het veld op een draagbaar.

Ook Noussair Mazraoui mist misschien het duel tegen België. De speler van Bayern München, die tegen Kroatië op de linkerflank speelde, werd geblesseerd vervangen na een uur en verliet het veld op een draagbaar.

Mazraoui raakte geblesseerd na een botsing.