Rode Duivels LIVE: Volg de persconferentie van Tielemans en Meunier

Ik heb gisteren individueel getraind. Ook Romelu Lukaku werkte dat af. Daarna ben ik op controle gegaan in het ziekenhuis, dat verliep positief. Thomas Meunier

Discussie One Love-armband. "We hebben er niet lang over gesproken. Het is jammer, we weten allemaal hoe het gaat hier", vertelt Meunier. "In Qatar is er een groot verschil met onze Europese cultuur. Dat zullen we gewoon moeten accepteren. Qatar en de FIFA werken hier samen en alles wordt erg laat beslist. Daar kunnen we niets aan doen."

"In Qatar is er een groot verschil met onze Europese cultuur. Dat zullen we gewoon moeten accepteren. Qatar en de FIFA werken hier samen en alles wordt erg laat beslist. Daar kunnen we niets aan doen."

Thomas Meunier bijt de spits af.



clock 14:29 14 uur 29. Youri Tielemans zal de pers te woord staan.

Zo dadelijk persconferentie. Over enkele minuten staan Youri Tielemans en Thomas Meunier de pers te woord. Volg de persconferentie hier op de voet met tekst.

Janny Sikazwe fluit België - Canada. Scheidsrechter Janny Sikazwe zal de openingsmatch van de Rode Duivels op dit WK leiden. De Zambiaanse ref is geen onbekende voor de Belgen, want hij floot ook de eerste partij op het WK 2018 tegen Panama (3-0). Zien we tegen Canada een gelijkaardig resultaat?

Europese ploegen zwichten voor druk van FIFA.

De Duivelse Dag. Goedemorgen, ook de werkweek van de Rode Duivels is al van start gegaan. Youri Tielemans en Thomas Meunier spreken om 14.30 uur de pers toe vanuit Qatar. De persconferentie is op deze pagina live te volgen met tekstupdates. Om 16 uur staat er een open groepstraining op het programma.

Bekijk de volledige persconferentie met Axel Witsel.

Einde van het persmoment. Dat was het voor vandaag. We onthouden dat Axel Witsel benadrukte dat de Rode Duivels tijdens dit WK alles moeten geven omdat het voor enkele hun laatste grote toernooi wordt en niemand achteraf spijt wil hebben. Brazilië is voor hem de topfavoriet. Jérémy Doku is fit en vooral blij dat hij finaal opgeroepen werd na een seizoen vol blessures. Hij wil met zijn uniek profiel iets bijbrengen in de minuten die hij krijgt. Daarmee zit een rustige persconferentie, zonder grote uitspraken, er op.



Jérémy Doku is fit en vooral blij dat hij finaal opgeroepen werd na een seizoen vol blessures. Hij wil met zijn uniek profiel iets bijbrengen in de minuten die hij krijgt.



Daarmee zit een rustige persconferentie, zonder grote uitspraken, er op.

De sfeer rond de Rode Duivels is duidelijk minder optimistisch dan voor het WK 2018 en het EK in 2021. De groep Rode Duivels is zich daar bewust van, maar ook niet meer dan dat. "We proberen er gewoon mee om te gaan. Het is ergens jammer dat er negativiteit heerst, maar iedereen heeft recht op zijn mening."



Opletten voor de snelheid van de Canadezen. Er zit ook een Canadese journalist in de zaal. Die wil graag weten wat Witsel denkt van de eerste tegenstander van de Belgen op dit WK? "Hun sterkte is hun snelheid. David, Buchanan, Davies. We zullen dus moeten opletten voor de ruimte in de rug van de defensie. Het zal ook een fysiek zware wedstrijd worden, want daar zijn ze ook sterk. Maar het wordt volgens mij een geweldige wedstrijd."

Onana doet ook Witsel aan Fellaini denken. Een vraag over Amadou Onana doet Witsel een lachje ontlokken. "Hij heeft een beetje een uitzonderlijk profiel. Fysiek is hij indrukwekkend. Hij doet wat denken aan Fellaini en dat is wat onze groep nog nodig had."

Voor mij is Brazilië topfavoriet om wereldkampioen te worden. Axel Witsel

