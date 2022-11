Rode Duivels LIVE: Trossard sluit aan op training, geen Meunier en Lukaku, om 12.30 uur praten Doku en Witsel

clock 09:42

09 uur 42. Trossard sluit weer aan op training, Meunier en Lukaku apart. Leandro Trossard heeft deze ochtend opnieuw aangesloten bij de groep voor de eerste volledige training van de Rode Duivels op Qatarese bodem. Gisteren was er op dag 1 in Qatar enkel een herstelsessie, na de verloren oefenmatch vrijdag tegen Egypte. Trossard kreeg woensdag op training een trap te verwerken en miste daardoor Egypte. Er niet bij op training waren Thomas Meunier, die tegen Egypte na 71 minuten inviel voor Eden Hazard, en Romelu Lukaku. Het is nog niet geweten waarom de speler van Borussia Dortmund zondag ontbrak, hij werkte apart. De Inter-spits was er zoals verwacht nog niet bij op training. De Belgische topschutter aller tijden herstelt van een blessure aan de linkerhamstring. Ook het Belgische WK-openingsduel tegen Canada zal waarschijnlijk nog te vroeg komen voor Big Rom. .