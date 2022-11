Rode Duivels LIVE: Alsnog sterk One Love-signaal afvuren? "Laat De Bruyne en Hazard kussen"

clock 06:38 06 uur 38. "Laat De Bruyne en Hazard elkaar kussen". "Het is niet enkel een frustrerende en teleurstellende maatregel van de FIFA, maar ook een teleurstellende reactie van de voetbalbond", reageert Rémy Bonny op het einde van de One Love-actie. De voorzitter van de VZW Forbidden Colours, die opkomt voor de LGBTQ+-rechten, had contact opgenomen met de KBVB om een sterk signaal te geven. "Ze hebben geopteerd om een armband te dragen, een soort zwak symbool, om geen echte actie te ondernemen. Maar ook dat gaat niet meer door." "We konden vooraf al actie ondernomen hebben. Of met een delegatie naar Qatar trekken om de FIFA een sterk signaal te sturen." Bonny doet tot slot een voorstel voor een vervangactie: "Ik zou een oproep doen aan Kevin De Bruyne en Eden Hazard om elkaar een kus te geven voor de match." . "Laat De Bruyne en Hazard elkaar kussen" "Het is niet enkel een frustrerende en teleurstellende maatregel van de FIFA, maar ook een teleurstellende reactie van de voetbalbond", reageert Rémy Bonny op het einde van de One Love-actie.

clock 15:02 15 uur 02. Hans Vanaken is een belangrijke speler in de kern geworden. Hij brengt balans. De trainer moet beslissen hoe hij zijn veldbezetting ziet. Youri Tielemans. Hans Vanaken is een belangrijke speler in de kern geworden. Hij brengt balans. De trainer moet beslissen hoe hij zijn veldbezetting ziet. Youri Tielemans

clock 14:58 14 uur 58. Geen straffen riskeren door One Love. "Het is duidelijk wat er gebeurd is. De FIFA heeft op het laatste moment een beslissing genomen.", komt Tielemans nog een keer terug op de OneLove-actie. "Ik vind niet dat de spelers gestraft moeten worden voor statements. Dat willen we niet riskeren. Het is jammer dat we de actie niet mogen doen, want het deelde een mooie boodschap." . Geen straffen riskeren door One Love "Het is duidelijk wat er gebeurd is. De FIFA heeft op het laatste moment een beslissing genomen.", komt Tielemans nog een keer terug op de OneLove-actie.

"Ik vind niet dat de spelers gestraft moeten worden voor statements. Dat willen we niet riskeren. Het is jammer dat we de actie niet mogen doen, want het deelde een mooie boodschap."

clock 14:56 14 uur 56. We hebben geleerd uit onze fouten uit het verleden en zullen er alles aan doen om beter voor de dag te komen. Youri Tielemans. We hebben geleerd uit onze fouten uit het verleden en zullen er alles aan doen om beter voor de dag te komen. Youri Tielemans

clock 14:55 14 uur 55. We hebben meer ervaring dan Canada, maar in een eerste match kan er veel. We zijn op onze hoede voor een enthousiaste tegenstander. Hopelijk wordt het een aangenaam kijkstuk. Youri Tielemans. We hebben meer ervaring dan Canada, maar in een eerste match kan er veel. We zijn op onze hoede voor een enthousiaste tegenstander. Hopelijk wordt het een aangenaam kijkstuk. Youri Tielemans

clock 14:53 14 uur 53. WK geen invloed op eventuele transfer. Afgelopen zomer hing er een transfer in de lucht voor Tielemans. Die kwam er niet. Brengt het WK daar verandering in? "Voor mij verandert er niets, het blijft voetbal. Dit WK verandert niets aan mijn carrière of aan mijn leven. Ik ben hier om mijn land te helpen. . WK geen invloed op eventuele transfer Afgelopen zomer hing er een transfer in de lucht voor Tielemans. Die kwam er niet. Brengt het WK daar verandering in?

"Voor mij verandert er niets, het blijft voetbal. Dit WK verandert niets aan mijn carrière of aan mijn leven. Ik ben hier om mijn land te helpen.

clock 14:52 14 uur 52. Favoriet tegen Canada? "Onze voetbalfilosofie is dat we de bal willen hebben en zo veel mogelijk kansen willen creëren. Dat we favoriet zijn, denken we niet aan. We willen zo goed mogelijk voetballen." . Favoriet tegen Canada? "Onze voetbalfilosofie is dat we de bal willen hebben en zo veel mogelijk kansen willen creëren. Dat we favoriet zijn, denken we niet aan. We willen zo goed mogelijk voetballen."

clock 14:51 14 uur 51. Het is normaal dat er concurrentie is op elke positie, in mijn geval van Onana. Het is aan mij om te tonen aan de bondscoach dat ik klaar ben om te spelen en mijn plek verdien. Youri Tielemans. Het is normaal dat er concurrentie is op elke positie, in mijn geval van Onana. Het is aan mij om te tonen aan de bondscoach dat ik klaar ben om te spelen en mijn plek verdien. Youri Tielemans

clock 14:48 14 uur 48. Youri Tielemans vindt het jammer dat de One Love-actie van de baan is, maar "we moeten het accepteren". . Youri Tielemans vindt het jammer dat de One Love-actie van de baan is, maar "we moeten het accepteren".

