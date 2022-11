WB Heerenveen: Swings maakt zich geen zorgen na 6e plek, Tas wint B-groep van 1.500 meter en promoveert

clock 17:49 17 uur 49. Swings wordt 6e op 5.000 meter. Bart Swings moest op de 5.000 meter vrede nemen met de 6e plek. "Het kan nog wel beter, maar dit was zeker niet slecht", reageerde Swings. Tegen de Japanner Seitaro Ichinohe maalde Swings heel lang zijn rondjes onder de dertig seconden af. Pas in de laatste ovalen ging het wat moeilijker. Zijn eindtijd: 6'14"80. Winnaar van de krachtmeting op hoog niveau was de Nederlander Patrick Roest, die met 6'04"36 zijn baanrecord van Thialf (6'05"14) aanscherpte. Op het podium werd Roest geflankeerd door de Noren Sander Eitrem (6'08"24) en Hallgeir Engebraten (6'09"44). "Roest is wel heel vroeg goed", zei Swings. "En de Noren komen eraan. Die zijn jong en goed." . Swings wordt 6e op 5.000 meter Bart Swings moest op de 5.000 meter vrede nemen met de 6e plek. "Het kan nog wel beter, maar dit was zeker niet slecht", reageerde Swings.



clock 17:49 17 uur 49. Het is nog vroeg op het seizoen. Het eerste internationale kampioenschap is in januari. Dan wil ik in vorm zijn. Ik denk dat het EK allround voor mij een mooi richtpunt kan zijn. . Bart Swings.

clock 12:23 12 uur 23. Mathias Vosté 20e in 500m B. Op de 500 meter bij de mannen in de B-groep finishte Mathias Vosté als 20e (op 22) in 35"91. Winnaar van die wedstrijd was Marten Liiv uit Estland in 34"93.

clock 12:14 12 uur 14. Sandrine Tas wint B-groep 1.500 m en promoveert. Sandrine Tas heeft met overwicht de B-groep van de 1.500 meter gewonnen. Met een tijd van 1'58"09 bleef ze de Nederlandse tweede Reina Anema 73 honderdsten voor. De tijd van Tas is een dik persoonlijk record, ze doet liefst 46 honderdsten af van haar tijd van vorig jaar in Salt Lake City. Het is de op 2 na snelste tijd ooit van een Belgische. Tas nadert op Belgisch recordhoudster Jelena Peeters (1'56"99), maar ze moet toch nog ruim een seconde goedmaken. Door deze zege mag de 27-jarige Belgische in de volgende wereldbeker, van 9 tot 11 december in Calgary, in de A-groep meedoen. De top 3 promoveert, dus ook Anema en de Zwitserse Kaitlyn McGregor mogen een niveau hoger uitkomen.



clock 12:13 12 uur 13. Voor de wedstrijd had Tas laten weten bij de afstanden niet zozeer naar tijden te kijken, maar vooral op haar techniek te letten. Daarbij houdt ze de langere termijn in de gaten. De massastart heeft bij Tas prioritet. Tas schaatste tegen haar teamgenoot bij Novus, de Britse Ellia Smeding, een voorbeeldige race. Ze opende in 26"4 en vervolgde met een ronde van 29"1. Smeding zorgde in de openingsronde (28"5) voor tempo, waarvan Tas keurig gebruikmaakte. Het verval in de resterende ovalen was steeds 1,5 seconde (30"6, 32"0).



Tas schaatste tegen haar teamgenoot bij Novus, de Britse Ellia Smeding, een voorbeeldige race. Ze opende in 26"4 en vervolgde met een ronde van 29"1. Smeding zorgde in de openingsronde (28"5) voor tempo, waarvan Tas keurig gebruikmaakte. Het verval in de resterende ovalen was steeds 1,5 seconde (30"6, 32"0).

clock 20:40 20 uur 40. Sandrine Tas werd op de massastart bij de vrouwen 11e in de finale. De zege was voor de olympische kampioene Irene Schouten. Op de 1.000 meter eindigde Mathias Vosté als 4e in de B-groep. Zijn tijd was 1'09"34. Dat was acht honderdsten langzamer dan de Pool Piotr Michalski. Diens derde plaats was goed voor promotie naar de A-rijders.

clock 20:37 20 uur 37. Geen medaille op de massastart. Bart Swings moet nog wachten op de eerste wereldbekerzege van het seizoen. In Heerenveen moest hij op de massastart, zijn favoriete onderdeel, tevreden zijn met plaats 4. Een overwinning van Swings zat er nochtans in. Het peloton zou zich na de ontsnapping van een week geleden in Stavanger niet voor de tweede keer laten verrassen. En bij een gesloten hoofdmacht behoort Swings ook na een hoog tempo tot de beste sprinters. Maar vrijdag in Heerenveen kwam Swings duidelijk te kort. De Nederlander Bart Hoolwerf won de sprint. Hij verwees de Zuid-Koreaan Chung Jae Won naar de tweede en de Italiaan Andrea Gionannini naar de derde plaats. Indra Médard maakte op dit nummer zijn debuut. De schaatser uit Oostende moest wennen aan de hoge snelheden in Thialf en werd in de halve finale twaalfde.

clock 15:06 15 uur 06. Isabelle van Elst is tijdens wereldbekerwedstrijden in Heerenveen in de B-groep op de 1.000 meter als twaalfde geëindigd. Voor Van Elst was het haar debuut in een Belgisch schaatspak.