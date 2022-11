Dwingt Qatar de FIFA tot een knieval? "Geen bier met alcohol te koop aan de stadions"

Voor de internationale voetbalfan is het WK in Qatar al een (logistieke en ethische) beproeving, maar 2 dagen voor de eerste WK-match gaat het gastland nog een stapje verder.

Meerdere gezaghebbende Amerikaanse en Britse media melden dat de organisator de bierverkoop aan de 8 stadions in Doha aan banden wil leggen. Het gaat dan om bier met alcohol.

Budweiser, met AB InBev als moederbedrijf, betaalt voor elk WK tientallen miljoenen om de exclusieve partner rond bierverkoop te zijn. Het partnerschap met de FIFA gaat al terug tot in 1986.

Toen Qatar zijn bid lanceerde voor het WK, verklaarde het land dat het de commerciële partners van de FIFA zou respecteren. Dat bevestigde het ook nadat het contract getekend was na de stemming.

De voorbije maanden verkeerde bierbrouwer AB InBev, met Belgische tentakels, al in onzekerheid over de bierverkoop. In Qatar is openbaar bierverbruik streng verboden.

In september was er een akkoord over de verkoop van (peperduur) alcoholisch bier in een perimeter rond een WK-stadion (er zijn er 8 in Doha): van 3 uur voor tot 1 uur na de match. Bud Zero, de alcoholvrije variant, zou in het stadion aangeboden worden.

Maar op de valreep dreigen de FIFA en zijn partner Budweiser nu dus een bocht van 180 graden te moeten maken.

Door het miljoenencontract met het Amerikaanse bierbedrijf zou dat naast gezichtsverlies een financiële en commerciële nachtmerrie betekenen voor de Wereldvoetbalbond.