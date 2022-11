Brittney Griner verblijft in strafkamp van Mordovia, 350 km van Moskou

Vorige week raakte bekend dat Griner naar een strafkolonie zou gebracht worden, de precieze locatie krijgen de advocaten en familie pas enkele dagen later te horen. Vandaag dus.



"Brittney doet het zo goed als verwacht kan worden en probeert sterk te blijven, terwijl ze zich aanpast aan een nieuwe omgeving", melden de advocaten in een persbericht.



Griner werd in februari opgepakt, nadat er op de luchthaven in Moskou cannabisolie in haar koffer werd gevonden, die ze gebruikt om te vapen. Dat is toegelaten in de VS, maar niet in Rusland. De dubbele olympische kampioene werd in augustus veroordeeld tot 9 jaar cel, haar beroep werd vorige maand verworpen.



In Russische strafkolonies zouden de omstandigheden nog zwaarder zijn dan in de cel. "Elke minuut dat Brittney Griner onterecht opgesloten is, is een minuut te veel", klonk het vorige week in het Witte Huis. "We blijven hard werken om haar vrij te krijgen."



President Joe Biden hoopt dat nu de tussentijdse verkiezingen in de VS achter de rug zijn de Russische president Vladimir Poetin bereidwilliger zal zijn om te onderhandelen.



Biden wil Griner en een andere Amerikaanse gevangene, Paul Whelan, die in 2020 tot 16 jaar cel werd veroordeeld wegens spionage en die ook in Mordovia verblijft, proberen te betrekken in een gevangenenruil.