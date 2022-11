WK-oefeninterlands: Kroaten raken pas in slotfase voorbij Saudi-Arabië na 2 afgekeurde goals

clock 15:11

15 uur 11. B-ploeg van Kroatië wint nipt tegen Saudi's. Kroatië - tegenstander van de Rode Duivels - heeft zijn enige oefenwedstrijd voor het WK afgesloten met een 0-1-zege tegen Saudi-Arabië. Geen Luka Modric of Ivan Perisic aan de aftrap, bondscoach Zlatko Dalic wou vooral spelers uit zijn B-ploeg de nodige speelminuten laten verzamelen. Saudi-Arabië speelde de beste kansen bij elkaar voor de rust, maar de Kroaten hielden de 0. In de 2e helft hield de lat Saudi-Arabië van de openingsgoal. Modric en Perisic werden 25 minuten voor tijd ingebracht en na die wissels nam de Kroatische dreiging toe. Kramaric zag zijn doelpunt eerst nog afgekeurd voor buitenspel, maar 8 minuten voor tijd maakte hij wel een geldige openingsgoal. Perisic maakte er in de absolute slotfase nog 0-2 van, maar ook zijn doelpunt werd afgekeurd na buitenspel. Kroatië speelt op woensdag op 23 november zijn 1e groepsmatch op dit WK tegen Marokko. Op 1 december zijn de Rode Duivels de tegenstander. .