WK-oefeninterlands: Canada klopt Japan in de 95e minuut (met heel veel geluk)

clock 16:41 16 uur 41. Penalty in 95e minuut loodst Canada voorbij Japan. De bondscoach van Canada sprak gisteren nog over muizenissen door blessurezorgen bij onder meer Alphonso Davies, maar het resultaat van de oefenmatch tegen Japan in Dubai zal hem plezieren. Japan wordt links en rechts getipt als een potentiële smaakmaker en kwam na 9 minuten op voorsprong. De reactie van de - vrij dominante - Canadezen liet niet lang op zich wachten: na 20 minuten maakte Vitoria gelijk op een corner. Bij Canada was de Belgische link - David, Buchanan en Larin - van bij de aftrap aanwezig, de verlossing viel pas diep in de extra tijd (nadat Japan nog tegen het kader had getrapt). Invaller Cavallini legde de 1-2-eindstand in de 95e minuut vast vanaf de stip. Zijn panenka liep nog net goed af.

clock 14:22 De basisploeg van Canada tegen Japan: met Buchanan, Larin en David. . 14 uur 22. De basisploeg van Canada tegen Japan: met Buchanan, Larin en David.

clock 12:57 12 uur 57. Ghana gaat in het slot voorbij Zwitserland. Ghana heeft de ontmoeting met Zwitserland gewonnen: 2-0. Bij Ghana stond Gent-speler Elisha Owusu in de basis, Kamal Sowah viel in na een uur, zijn Club-ploegmaat Denis Odoi speelde niet. De Zwitsers - op volle sterkte - slikten na 70 minuten de openingsgoal van Salisu. Semenyo legde enkele minuten later de eindstand vast. Ghana speelt op het WK tegen Portugal, Uruguay en Zuid-Korea. Zwitserland zit in een groep met Brazilië, Servië en Kameroen.

clock 10:33 10 uur 33. Geen match van Costa Rica. De voetbalbond van Costa Rica heeft de oefenwedstrijd van donderdag in en tegen Irak geannuleerd. De wedstrijd zou de laatste test worden voor het WK in Qatar maar een administratief probleem aan de grens met Koeweit gooide roet in het eten. Volgens de Costaricaanse federatie was er een afspraak om de paspoorten niet af te stempelen, maar kwamen de grensautoriteiten terug op dat akkoord. Daarop keerde de selectie, met onder meer Keylor Navas, Bryan Ruiz en Oscar Duarte, terug naar hun trainingslocatie in Koeweit.

clock 20:11 20 uur 11. Polen gunt Lewandowski rust. De Polen hebben hun oefenstonde tegen Chili met 1-0 gewonnen. Invaller Piatek nam de enige treffer voor zijn rekening. Robert Lewandowski bleef 90 minuten lang aan de bank vastgenageld.

clock 20:04 20 uur 04. Moeizame zege van Duitsland. In zijn laatste wedstrijd voor het WK heeft Duitsland maar een bleke indruk gemaakt. Tegen Oman kwamen de mannen van Hansi Flick pas na de rust tot goede kansen.



Oman, nummer 75 op de FIFA-ranking, verdedigde goed en was gevaarlijk op de counter. 20 minuten kreeg het zelf een reuzenkans, maar de bal verdween net over het doel van Neuer.



10 minuten voor tijd maakte Duitsland de enige goal van de match. Debutant Füllkrug werkte een voorzet van Havertz binnen vanaf 10 meter.



Op woensdag 23 november begint Duitsland aan zijn WK tegen Japan. In de moeilijke groep E wachten ook nog matchen tegen Spanje en Costa Rica.

clock 18:27 18 uur 27. Geen Ronaldo bij Portugal. Portugal oefent donderdag nog in Lissabon tegen Nigeria voor het afreist naar Qatar. Cristiano Ronaldo zal niet te zien zijn. Enkele dagen na zijn spraakmakend interview kampt de vedette met maagpijn. "Die zaak heeft niets te maken met ons en de nationale ploeg", vertelde bondscoach Fernando Santos over het gesprek waarin Ronaldo zijn ploeg Manchester United neersabelde. "Het is een persoonlijk interview en dat moeten we respecteren. Cristiano heeft maagproblemen en heeft vandaag niet getraind."

clock 17:49 17 uur 49. WK voetbal 2022 BEKIJK: Lionel Messi en Di Maria zetten WK-favoriet Argentinië op weg naar forfaitscore in oefeninterland

clock 17:24 17 uur 24. Tunesië domineert Iran. In het duel tussen 2 WK-gangers heeft Tunesië duidelijk afstand genomen van Iran. In Doha scoorden Naïm Sliti (penalty) en Ali Abdi. In de 70e minuut werd Albolfazl Jalali uitgesloten bij Iran.