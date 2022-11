Reserveverdediger Jason Denayer is in Koeweit en traint mee bij Rode Duivels

Roberto Martinez had in zijn selectie van 26 WK-gangers geen plaats voor Jason Denayer. De verdediger is dan ook een opvallende aanwezige op het korte trainingskamp van de Duivels in Koeweit. Denayer staat op de reservelijst en houdt zich als 27e man dus paraat. "Hij traint mee voor het geval dat", klinkt het bij de voetbalbond.