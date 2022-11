Hij kan het nog altijd! Thomas Vermaelen schakelt veldbestormer uit met stevige tackle

De Belgische voetbalsterren zijn populair in het Midden-Oosten, zeker die uit de Premier League. Een lokale fan van Manchester City kon aan de verleiding niet weerstaan om dichter bij zijn grote idool Kevin De Bruyne te komen.

Gehuld in een shirtje van de Rode Duivels met het nummer 7 zag de man de kans om het veld op te stormen tijdens de training van de Belgen.



In eerste instantie kon hij iedereen ontwijken, maar "The Verminator" Vermaelen schakelde de streaker zoals in zijn beste jaren uit met een vastberaden tackle en klem. In de achtergrond zagen we Leandro Trossard geamuseerd toekijken.