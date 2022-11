BNXT League: Oostende verslaat Limburg United en wipt naar koppositie

clock 22:21

22 uur 21. Oostende profiteert van nederlaag Charleroi. Gisterenavond ging leider Charleroi de boot in. De kans voor Oostende om helemaal bovenaan te komen. De kustploeg had aan de rust al een 15 punten-kloof geslagen op Limburg, maar verloor nog wat van zijn veren in de laatste 2 quarters. 85-77 was de eindstand. Oostende hijst zich zo op gelijke hoogte van Charleroi en Aalst en heeft een wedstrijd minder gespeeld. Onderin is Antwerp Giants de rode lantaarn kwijt na een ruime zege tegen Brussels: 89-55. .