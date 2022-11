Zulte Waregem bedankt zijn aanhang: "Een voorbeeld voor het Belgische voetbal"

Zulte Waregem kampeert al een heel seizoen in de degradatiezone, maar weigert paniekvoetbal te spelen. Als enige ploeg in de rechterkolom heeft het zijn coach nog niet gewisseld.

Mbaye Leye leek zaterdag een belangrijke driepunter te scoren tegen Eupen, maar Essevee slikte op die achtbaan toch nog de 5-5 tegen Eupen.

Na die "bewogen en ongelofelijke avond" heeft het bestuur een brief geschreven die gericht is naar de fans.

"Bij het management en het bestuur is het besef groot dat er onze club nog moeilijke maanden wachten. Want een verlengd verblijf in de hoogste klasse is een must", luidt het.