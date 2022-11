Wouter Vrancken verlengt zijn contract bij competitieleider Genk tot 2026

Na vier mooie jaren bij KV Mechelen wilde de 43-jarige Vrancken graag een andere en hogere uitdaging. Die vond de Limburger bij Genk, een ex-club.



De overstap was een schot in de roos. Genk verloor wel op de openingsspeeldag in Brugge, maar die partij had even goed anders kunnen lopen. En het zou de enige nederlaag zijn in 17 competitiewedstrijden. Het speelde daarin ook 1 keer gelijk, de rest waren overwinningen.



Genk haalde voor de WK-break 30 op 30 en leidt in de competitie met 10 punten meer dan Union, 11 meer dan Antwerp en 13 meer dan Club Brugge.

(dadelijk meer)