Vele titels waaronder een heel slechte. Alle voetballers zijn op reis, dus is E. Winkelmans onze gast. Dat past, hij is geen winkeldochter die lang op het schap der voetbalbabbelaars zou blijven liggen. Een vleug Qatar, een snuif Genk, een zeer vroeg kerstcadeau, bekentenissen alom, CR7 en Schreuder. We gaan er met deze even uit, want de plicht roept. In de woestijn, dat overkomt haar wel vaker. Tot volgend jaar!!