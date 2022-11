Zesdaagse van Gent: baanrecord De Vylder, Duitsers winnen ploegkoers

clock 22:27

22 uur 27. Kluge met ultieme versnelling over Keisse in eerste ploegkoers. De eerste ploegkoers van de avond staat in de boeken. In een geanimeerde madison hebben de koppels elkaar stevig afgetast. Jasper De Buyst lanceerde Iljo Keisse richting de slotsprint, maar Roger Kluge ging er met zijn grote motor nog net over. De Duitsers - Europees kampioen in dit onderdeel - zijn meer dan in orde. .