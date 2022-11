Zesdaagse Gent: Keisse en De Buyst staan 2 rondes in het krijt op leidersduo

clock 20:42 20 uur 42. Sterke Dens wint puntenkoers. De voorlaatste avond is van start gegaan met de puntenkoers. Onze landgenoot Tuur Dens snelde naar winst in de 1e reeks door de Nederlander Vincent Hoppezak af te troeven. In de 1e reeks ging de Deen Matias Malmberg met de bloemen lopen. Van de topduo's haalden de nummers 3 in het klassement, Hesters en Teutenberg, 10 punten binnen. De Vylder, Keisse en co sparen hun buskruit voor later op de avond. . Sterke Dens wint puntenkoers De voorlaatste avond is van start gegaan met de puntenkoers.



Onze landgenoot Tuur Dens snelde naar winst in de 1e reeks door de Nederlander Vincent Hoppezak af te troeven. In de 1e reeks ging de Deen Matias Malmberg met de bloemen lopen.



Van de topduo's haalden de nummers 3 in het klassement, Hesters en Teutenberg, 10 punten binnen. De Vylder, Keisse en co sparen hun buskruit voor later op de avond.

clock 19:18 19 uur 18. Het zal bijzonder moeilijk worden om deze zesdaagse nog als winnaars af te sluiten. Jasper De Buyst vormt een duo met Iljo Keisse.

clock 18:56 18 uur 56. Van den Bossche: "Zonder pech eindigen we op podium". Fabio Van den Bossche en Yoeri Havik snijden de voorlaatste avond op de 2e plek aan. De Belgisch-Nederlandse tandem staat nog als enige duo in dezelfde ronde van leiders Robbe Ghys en Lindsay De Vylder. "Het puntenverschil met de leiders is 31 punten. De andere favorieten staan op twee ronden", zegt Van den Bossche. "Blijven we gespaard van pech, dan is een podiumplaats binnen. Het gevaar schuilt wel achter elk hoekje in 't Kuipke. Dat hebben we de eerste avond ondervonden, toen we tegen de vlakte gingen."



"Het puntenverschil met de leiders is 31 punten. De andere favorieten staan op twee ronden", zegt Van den Bossche.



"Blijven we gespaard van pech, dan is een podiumplaats binnen. Het gevaar schuilt wel achter elk hoekje in 't Kuipke. Dat hebben we de eerste avond ondervonden, toen we tegen de vlakte gingen."

clock 14:05 14 uur 05. Ook Kopecky en co zijn begonnen aan de Zesdaagse in Gent. Ook Kopecky en co zijn begonnen aan de Zesdaagse in Gent

clock 12:02 12 uur 02. Robbe Ghys maakt het zegegebaar.

clock 12:02 12 uur 02. Ghys en De Vylder in actie in Gent.

clock 11:59 11 uur 59. Misschien hebben Keisse en De Buyst nog wel iets achter de hand. We tellen ze zeker nog niet uit. Ik verwacht nog iets van die twee. Robbe Ghys.

clock 11:59 11 uur 59. We mogen ons zeker niet laten verrassen. Ze gaan naar ons kijken, we moeten attent blijven en vooral ook recht blijven. Robbe Ghys.

clock 11:58 11 uur 58. Het ligt nog heel open. Havik en Van den Bossche zijn de sterkste concurrenten, maar ook de Nederlanders Hoppezak en Heijnen hebben me aangenaam verrast. Robbe Ghys.

clock 11:52 11 uur 52. Robbe Ghys: "Statement gemaakt". Robbe Ghys: "Statement gemaakt"

clock 11:51 11 uur 51. Voorlopig is er in het Gentse Kuipke niet veel te doen aan het duo De Vylder-Ghys. De twee Belgen leiden comfortabel na de vierde dag en stevenen af op eindwinst. Van den Bossche-Havik volgen in dezelfde ronde, de andere duo's hebben al een achterstand van twee ronden of meer.

Van den Bossche-Havik volgen in dezelfde ronde, de andere duo's hebben al een achterstand van twee ronden of meer.