Zesdaagse Gent is begonnen: Keisse valt aan, Ghys pakt de eerste ploegkoers

clock 22:40 22 uur 40. Eerste ploegkoers. Met wat vertraging is de eerste ploegkoers afgelopen. Jasper De Buyst en Iljo Keisse hebben de Gentse speeltuin even laten kirren van de pret met enkele aanvallen in de slotfase, maar de tegenstand gaf geen krimp. Ook een ultiem offensief werd afgeslagen door Robbe Ghys en Lindsay De Vylder, die de slotsprint wonnen. 5 duo's bleven in dezelfde ronde, Hayter en Wright kregen een lap aangesmeerd.

clock 22:18 22 uur 18. Lotto Gentse Zesdaagse BEKIJK: Stijn Steels in tranen afgevoerd na zware val in de Zesdaagse van Gent

clock 22:07 In de tribunes ziet onder meer premier De Croo hoe de ploegkoers onderbroken is na de val van Stijn Steels. Hij is wel bij bewustzijn, maar het vervolg van zijn Zesdaagse is hoogst onzeker.

clock 22:03 22 uur 03. Stijn Steels wordt in tranen afgevoerd uit het Kuipke. Hij zat al in zak en as nadat zijn contract niet verlengd was, en ziet het nu ook fout lopen in de Zesdaagse.

clock 21:58 21 uur 58. Opnieuw zware valpartij. De eerste ploegkoers van de Gentse Zesdaagse ligt stil na een zware valpartij. Bij de aflossing van Jules Hesters en Tim torn Teutenberg loopt het fout. Het duo trekt elkaar onderuit. Stijn Steels kan hen niet meer ontwijken en komt ook zwaar ten val. Hij wordt met een draagberrie afgevoerd. Zit zijn Zesdaagse er al op?

clock 21:50 21 uur 50. De Vylder en Ghys winnen baanronde. In de ploegafvalling moest Robbe Ghys nog nipt het hoofd buigen, maar hij haalt zijn gram in de baanronde. Hij is nipt sneller dan Tuur Dens.

clock 21:24 21 uur 24. Stand na 3 onderdelen. 1. Van den Bossche - Havik 34 2. De Vylder - Ghys 18 3. Hoppezak - Heijnen 18 4. Hesters - Torn Teutenberg 15 5. Hayter - Wright 13 6. Dillier - Steels 10 7. Pollefliet - Vandenbranden 5 8. Van Schip - Dens 5 9. Van Mulders - Malmberg 2

2. De Vylder - Ghys 18

3. Hoppezak - Heijnen 18

4. Hesters - Torn Teutenberg 15

5. Hayter - Wright 13

6. Dillier - Steels 10

7. Pollefliet - Vandenbranden 5

8. Van Schip - Dens 5

9. Van Mulders - Malmberg 2

clock 21:19 21 uur 19. Havik-Van den Bossche winnen ploegafvalling. Yoeri Havik en Fabio van den Bossche bleven als laatste over in de ploegafvalling. Havik rekende in een millimeterspurt af met Robbe Ghys. Voor Iljo Keisse en Jasper De Buyst werd het een tegenvaller: zij haakten als tweede duo af.

clock 21:14 21 uur 14. Eerste valpartij. Het heeft niet lang geduurd voor de eerste renner tegen de grond ging. Ethan Hayter probeert door een onmogelijk gaatje te glippen en komt in botsing met Europees kampioen Roger Kluge in de ploegenafvalling. Allebei gaan ze onderuit.

clock 21:08 21 uur 08. Keisse pakt geen punten in eerste puntenkoers. De 100e Zesdaagse is begonnen met een puntenkoers. Daarin kon Iljo Keisse geen punten sprokkelen. De Nederlander Vincent Hoppezak ging met de volle buit lopen. In de tweede puntenkoers kon Jasper De Buyst, ploegmaat van Keisse, wel wat rapen. Daar ging de overwinning naar de Nederlander Yoeri Havik.



In de tweede puntenkoers kon Jasper De Buyst, ploegmaat van Keisse, wel wat rapen. Daar ging de overwinning naar de Nederlander Yoeri Havik.

clock 20:32 20 uur 32. Geen Bradley Wiggins. Sir Bradley Wiggins zou normaal gezien een acte de présence gegeven hebben in het Kuipke, de plek die hem zo na aan het hart ligt. Maar de Brit had op de valreep "andere verplichtingen". Etienne De Wilde, meervoudig winnaar in Gent, nam de honneurs waar.

clock 20:32 20 uur 32. Zo leeft Iljo Keisse toe naar de eerste dag van zijn laatste Zesdaagse. Zo leeft Iljo Keisse toe naar de eerste dag van zijn laatste Zesdaagse

clock 19:37 19 uur 37. Van Den Bossche: "Er zal fel gebikkeld worden". De 22-jarige Fabio Van Den Bossche vormt deze week een koppel met de Nederlander Yoeri Havik. "We komen met ambitie aan de start. Een podiumplaats moet haalbaar zijn", vertelde Van Den Bossche dinsdag voor de start van de eerste nacht. "In Denemarken hebben we alvast een goede aanloop genomen naar deze zesdaagse." Samen met Lindsay De Vylder won Van den Bossche de Driedaagse van Kopenhagen. "En Havik was daar de beste renner, voordat hij ten val kwam." "Lindsay De Vylder was ook sterk. Aan De Vylder en Robbe Ghys zullen we een fikse kluif hebben, net als aan Iljo Keisse en Jasper De Buyst. Ook de Duitse Europese kampioenen, Kluge-Reinhardt, en de Britten Hayter-Wright zullen een vooraanstaande rol spelen. De concurrentie is groot. Er zal fel gebikkeld worden."



"In Denemarken hebben we alvast een goede aanloop genomen naar deze zesdaagse." Samen met Lindsay De Vylder won Van den Bossche de Driedaagse van Kopenhagen. "En Havik was daar de beste renner, voordat hij ten val kwam."



"Lindsay De Vylder was ook sterk. Aan De Vylder en Robbe Ghys zullen we een fikse kluif hebben, net als aan Iljo Keisse en Jasper De Buyst. Ook de Duitse Europese kampioenen, Kluge-Reinhardt, en de Britten Hayter-Wright zullen een vooraanstaande rol spelen. De concurrentie is groot. Er zal fel gebikkeld worden."