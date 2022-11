Zesdaagse Gent is begonnen: Geen Bradley Wiggins voor het startschot

Sir Bradley Wiggins zou normaal gezien een acte de présence gegeven hebben in het Kuipke, de plek die hem zo na aan het hart ligt. Maar de Brit had op de valreep "andere verplichtingen". Etienne De Wilde, meervoudig winnaar in Gent, nam de honneurs waar.

19 uur 37. Van Den Bossche: "Er zal fel gebikkeld worden". De 22-jarige Fabio Van Den Bossche vormt deze week een koppel met de Nederlander Yoeri Havik. "We komen met ambitie aan de start. Een podiumplaats moet haalbaar zijn", vertelde Van Den Bossche dinsdag voor de start van de eerste nacht. "In Denemarken hebben we alvast een goede aanloop genomen naar deze zesdaagse." Samen met Lindsay De Vylder won Van den Bossche de Driedaagse van Kopenhagen. "En Havik was daar de beste renner, voordat hij ten val kwam." "Lindsay De Vylder was ook sterk. Aan De Vylder en Robbe Ghys zullen we een fikse kluif hebben, net als aan Iljo Keisse en Jasper De Buyst. Ook de Duitse Europese kampioenen, Kluge-Reinhardt, en de Britten Hayter-Wright zullen een vooraanstaande rol spelen. De concurrentie is groot. Er zal fel gebikkeld worden." .