Vandenbempt: "Anderlecht werd overrompeld door het moderne totaalvoetbal van Genk"

De heenronde in de Jupiler Pro League ligt achter de rug. Genk maakte een statement bij Anderlecht, terwijl Club Brugge en Antwerp in de topper hun vormdip niet konden verstoppen. Peter Vandenbempt laat zijn licht schijnen over de voorbije speeldag 17 in de Jupiler Pro League.

"Genk deed zondag wat het wilde, quo vadis Anderlecht?"

Het verschil tussen Anderlecht en Genk was vele malen groter dan de score deed vermoeden. Vanaf de allereerste minuut werd Anderlecht overrompeld door Genk dat een soort totaalvoetbal speelt - alles wat modern topvoetbal vereist zit erin.

Anderlecht deed ontroerend hard zijn best en af en toe voetbalde het ook wel mee. Een bepaald moment had het zelfs iets meer balbezit. Maar de wedstrijd deed me toch vooral denken aan vele wedstrijden uit een intussen ver verleden in de Champions League.

Daar speelde Anderlecht vaak tegen een grote Europese club - genre PSG - en wist je de hele tijd: dit is een ongelijke strijd, het kwaliteitsverschil is gewoon veel te groot.

Genk deed wat het wilde, wanneer het dat wilde, met dat perfect gerodeerde elftal en met een geweldige El Khannouss: een jongen van bij ons die straks met Marokko op het WK tegen België gaat spelen.

Anderlecht deed ontroerend hard zijn best. Maar zoals in de Champions League destijds, wist je heel de tijd: dit is een ongelijke strijd.

Anderlecht heeft de voorbije weken de schijn wat gered, met twee kantje-boord-wedstrijden. Maar de balans is toch historisch slecht. De volgende bekerronde meteen na het WK is tegen Genk, dat ziet er dan ook niet geweldig uit op basis van de wedstrijd van gisteren.

Anderlecht staat op een elfde plaats in het klassement, op vijf punten van play-off twee, niet van play-off één. Er moet nog een beslissing rond de trainer genomen worden, de ceo Peter Verbeke is buiten strijd, de nieuwe sportieve baas die uit Denemarken komt laat nog even op zich wachten en zal nog tijd nodig hebben om zich in te werken, de financiën blijven wat ze zijn ... Ik zou zeggen: quo vadis, Anderlecht? Dat is nu toch de vraag na een pijnlijke avond voetballes te hebben gekregen.

"Voor de twee grote titelpretendenten is het stevig bergaf gegaan"

Het is niet onlogisch dat Antwerp blij was met het 2-2-gelijkspel tegen Club. Antwerp leek uitgeteld met die 2-0-achterstand. Het stapt dus met een beter gevoel de break in dan Club Brugge. Maar allebei moeten ze straks toch veel beter doen dan de voorbije weken, willen ze Racing Genk nog bijbenen.

Voor de twee grote titelpretendenten van voor het seizoen is het vooral toch stevig bergaf gegaan de voorbije weken. Illustratief is voor allebei de moeizame bekerkwalificatie tegen ploegen uit lagere reeksen. Het voetbal alles bij mekaar was matig. Zo veel technische fouten, verkeerde keuzes ...

Antwerp heeft bijvoorbeeld 8 punten uit de voorbije 8 wedstrijden gehaald. Dat is zonder een Europese belasting. Het is eigenlijk een periode waarin Antwerp bonuspunten moet pakken, tegenover Club, zoals Genk dat heeft gedaan.

Club en Antwerp moeten straks toch veel beter doen dan de voorbije weken, willen ze Racing Genk nog bijbenen.

Want bij Club is de verklaring voor de dip natuurlijk de mentale en fysieke vermoeidheid voor de zware weken die ze hebben gehad, met de Champions League die slopend is geweest. Maar dan vraag ik mij af: hoe zit dat dan bij Union, die zelfs nog twee wedstrijden meer hebben gespeeld in augustus?

Union rende gisteren over Sclessin alsof het de eerste match van het seizoen was. Op papier heeft het een smallere kern dan Club, dus dat blijft vreemd. Maar goed, iedereen heeft nu een week of vijf om zich te bezinnen en zich te herpakken. En toch nog een keer een bloempje voor Union, in alle opzichten en zonder concurrentie. Want met dat Europese parcours erbij zijn ze toch alweer, voor het tweede jaar op rij, de positieve verrassing van de heenronde.