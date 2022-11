RODE DUIVELS LIVE: Volg nu de persconferentie met Alderweireld en Martinez

clock 15:58 15 uur 58. Dit is het 3e WK van de Antwerp-verdediger. "Je kunt groeien in een toernooi. Na de groepsfase telt het moment van de dag. Deze groep is geen topfavoriet, maar we kunnen groeien in die rol. Dat is typisch Belgisch." . Dit is het 3e WK van de Antwerp-verdediger. "Je kunt groeien in een toernooi. Na de groepsfase telt het moment van de dag. Deze groep is geen topfavoriet, maar we kunnen groeien in die rol. Dat is typisch Belgisch."

clock 15:57 15 uur 57. Toby Alderweireld neemt de centrale rol op in de defensie. "Ik voel me daar goed bij. Daar komen mijn kwaliteiten het beste naar boven. Het stukje ervaring speelt wel mee. Ik begin met veel goesting. Vroeger had je zenuwen, nu is er enkel goesting." . Toby Alderweireld neemt de centrale rol op in de defensie. "Ik voel me daar goed bij. Daar komen mijn kwaliteiten het beste naar boven. Het stukje ervaring speelt wel mee. Ik begin met veel goesting. Vroeger had je zenuwen, nu is er enkel goesting."

clock 15:56 15 uur 56. Of Jan Vertonghen zich zorgen maakt? Het komt wel goed. Hij is een superprof en hij weet wat zijn lichaam kan. . Toby Alderweireld. Of Jan Vertonghen zich zorgen maakt? Het komt wel goed. Hij is een superprof en hij weet wat zijn lichaam kan. Toby Alderweireld

clock 15:56 15 uur 56. Toby Alderweireld is een veelvraat qua speelminuten. Hoe voelt hij zich? "Ik ben topfit. Ik ben blij dat ik alles heb kunnen spelen voor Antwerp. Ik ga dit toernooi in met veel zelfvertrouwen." . Toby Alderweireld is een veelvraat qua speelminuten. Hoe voelt hij zich? "Ik ben topfit. Ik ben blij dat ik alles heb kunnen spelen voor Antwerp. Ik ga dit toernooi in met veel zelfvertrouwen."

clock 15:55 15 uur 55. Maatje Jan Vertonghen is twijfelachtig. Hoe belangrijk zal hij zijn? "Zijn staat van dienst zegt genoeg. Het is altijd beter om hem erbij te hebben, maar ook de vervangers zullen sterk zijn." . Maatje Jan Vertonghen is twijfelachtig. Hoe belangrijk zal hij zijn? "Zijn staat van dienst zegt genoeg. Het is altijd beter om hem erbij te hebben, maar ook de vervangers zullen sterk zijn."

clock 15:54 15 uur 54. Er komt wel wat kritiek op de defensie. "Brandhout om het vuur aan te wakkeren", zegt de verdediger. "Maar we hebben de voorbije jaren al laten zien dat we er staan. We blijven rustig. Het is aan ons om op het veld te antwoorden." . Er komt wel wat kritiek op de defensie. "Brandhout om het vuur aan te wakkeren", zegt de verdediger. "Maar we hebben de voorbije jaren al laten zien dat we er staan. We blijven rustig. Het is aan ons om op het veld te antwoorden."

clock 15:54 15 uur 54. De tackle van Thomas Vermaelen? Heel mooi. Hij is nog even scherp als vroeger. . Toby Alderweireld. De tackle van Thomas Vermaelen? Heel mooi. Hij is nog even scherp als vroeger. Toby Alderweireld

clock 15:53 15 uur 53. Toby Alderweireld is nu aan zet. . Toby Alderweireld is nu aan zet.

clock 15:53 15 uur 53. Er wordt gepolst naar de situatie van Eden Hazard. "Als je niet speelt, heb je geen vertrouwen. Maar hier voelt hij zich thuis. Ik zie een grote glimlach bij hem en enthousiasme voor dit WK. Ik kijk er naar uit om hem te zien spelen." . Er wordt gepolst naar de situatie van Eden Hazard. "Als je niet speelt, heb je geen vertrouwen. Maar hier voelt hij zich thuis. Ik zie een grote glimlach bij hem en enthousiasme voor dit WK. Ik kijk er naar uit om hem te zien spelen."

clock 15:52 15 uur 52. De lokale media mogen onze bondscoach nu aan de tand voelen. . De lokale media mogen onze bondscoach nu aan de tand voelen.

clock 15:50 15 uur 50. Zal er voorin geëxperimenteerd worden met een valse 9? "We zullen Batshuayi en Openda aan het werk zien", zegt de bondscoach. "Dit is het juiste moment." Thomas Meunier kan alleszins spelen. . Zal er voorin geëxperimenteerd worden met een valse 9? "We zullen Batshuayi en Openda aan het werk zien", zegt de bondscoach. "Dit is het juiste moment." Thomas Meunier kan alleszins spelen.

clock 15:49 15 uur 49. Wat met de defensie? Wie speelt naast Toby Alderweireld? "Eerlijk: ik heb mijn ploeg nog niet. Maar er is niet veel keuze, hé. Probeer er niet te veel uit te lezen. Ik wil iedereen in optimale vorm krijgen." . Wat met de defensie? Wie speelt naast Toby Alderweireld? "Eerlijk: ik heb mijn ploeg nog niet. Maar er is niet veel keuze, hé. Probeer er niet te veel uit te lezen. Ik wil iedereen in optimale vorm krijgen."

clock 15:48 15 uur 48. 60 minuten voor Hazard. "Het is de perfecte stap om klaar te zijn voor het WK", zegt de bondscoach over de oefenmatch. "Je moet mentaal snel schakelen." Leandro Trossard mist de training, waardoor Eden Hazard vrije baan krijgt morgen. "Hij zal 60 minuten krijgen tegen Egypte." . 60 minuten voor Hazard "Het is de perfecte stap om klaar te zijn voor het WK", zegt de bondscoach over de oefenmatch. "Je moet mentaal snel schakelen." Leandro Trossard mist de training, waardoor Eden Hazard vrije baan krijgt morgen. "Hij zal 60 minuten krijgen tegen Egypte."

clock 15:47 15 uur 47. Of ik met de basiself van Canada zal spelen? Neen, ik wil iedereen fit krijgen voor die match en laten aanpassen aan de omstandigheden en het klimaat. . Roberto Martinez. Of ik met de basiself van Canada zal spelen? Neen, ik wil iedereen fit krijgen voor die match en laten aanpassen aan de omstandigheden en het klimaat. Roberto Martinez

clock 15:47 15 uur 47. Er wordt meteen naar een update gevraagd rond Romelu Lukaku. "Er is enkel nieuws over Koen Casteels, die verkouden was. We maken ons geen zorgen, maar hij traint vandaag niet." "Ook Thorgan Hazard voelt zich beter na een verkoudheid en traint. Romelu Lukaku voelt zich beter volgens onze prognose. We houden de tijdlijn vast. Ik verwacht niet dat hij fit zal zijn voor de eerste WK-match." "Leandro Trossard mist vandaag na een trap, maar zal fit zijn voor de groepsfase." . Er wordt meteen naar een update gevraagd rond Romelu Lukaku. "Er is enkel nieuws over Koen Casteels, die verkouden was. We maken ons geen zorgen, maar hij traint vandaag niet." "Ook Thorgan Hazard voelt zich beter na een verkoudheid en traint. Romelu Lukaku voelt zich beter volgens onze prognose. We houden de tijdlijn vast. Ik verwacht niet dat hij fit zal zijn voor de eerste WK-match." "Leandro Trossard mist vandaag na een trap, maar zal fit zijn voor de groepsfase."

clock 15:44 15 uur 44. Toby Alderweireld en Roberto Martinez zijn stipt. Ze schuiven aan voor de babbel. Er is opnieuw zeer veel belangstelling in de luidruchtige zaal. . Toby Alderweireld en Roberto Martinez zijn stipt. Ze schuiven aan voor de babbel. Er is opnieuw zeer veel belangstelling in de luidruchtige zaal.

clock 15:39 15 uur 39. De persconferentie van Leandro Trossard en Loïs Openda gisteren verliep behoorlijk chaotisch door het enthousiasme bij de lokale media in Koeweit. Het circus heeft zich nu verplaatst naar het nationale stadion. Misschien verloopt alles ginds iets ordentelijker. . De persconferentie van Leandro Trossard en Loïs Openda gisteren verliep behoorlijk chaotisch door het enthousiasme bij de lokale media in Koeweit. Het circus heeft zich nu verplaatst naar het nationale stadion. Misschien verloopt alles ginds iets ordentelijker.

clock 15:34 Tekenen voor dit scenario? Databureau Gracenote voorspelt finale tussen Brazilië en België. . 15 uur 34. Tekenen voor dit scenario? Databureau Gracenote voorspelt finale tussen Brazilië en België.

clock 14:11 14 uur 11. Onze reporter in Koeweit: "Hoopgevend nieuws rond Lukaku, weliswaar buiten het oog van de pottenkijkers". Onze reporter in Koeweit: "Hoopgevend nieuws rond Lukaku, weliswaar buiten het oog van de pottenkijkers"