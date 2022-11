RODE DUIVELS LIVE: Selectie strijkt vandaag neer, om 16 uur persconferentie Eden Hazard

De Rode Duivels zitten in de laatste rechte lijn richting het WK voetbal in Qatar. Volg al het nieuws over de Belgische nationale ploeg hier. Vandaag: aankomst in het trainingscentrum en persconferentie om 16 uur met kapitein Eden Hazard en Wout Faes. Morgen reist de selectie af naar Koeweit voor de vriendschappelijke oefenwedstrijd tegen Egypte.