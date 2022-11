RODE DUIVELS LIVE: Rode Duivels zetten voet op Qatarese bodem

clock 23:47 23 uur 47.

clock 23:15 23 uur 15. Duivels in Qatar. De Belgen hebben tijdens hun anderhalf uur durende vlucht van Koeweit naar Qatar tijd gehad om te bezinnen na hun nederlaag tegen Egypte. De Duivels kwamen vanavond rond elf uur aan in het gastland. Daarna begaven ze zich richting hun verblijfplaats, het resort Hilton Salwa in Abu Samra.

clock 23:05 23 uur 05. Rode Duivels zijn geland in Qatar.

clock 22:00 22 uur . Vriendschappelijk Rode Duivels beginnen straks met veel twijfels aan WK na nederlaag tegen Egypte

clock 17:05 17 uur 05. Jan Vertonghen en Thorgan Hazard trainen opnieuw mee met de groep. Jan Vertonghen en Thorgan Hazard trainen opnieuw mee met de groep

clock 16:58 16 uur 58. Er kan toch worden getraind (zonder Lukaku). Na de regenbuien stappen de Rode Duivels nu toch het veld op. Zijn afwezig: Lukaku, Trossard, Casteels en Denayer. Zijn er wel bij: Vertonghen en T.Hazard. Ook gisteren kreeg de pers tijdens het toegestane kwartier Lukaku niet te zien, maar niet veel later dook hij toch op als een duiveltje uit een doosje.

clock 16:48 Het winnende doelpunt van de Canadezen: een mislukte panenka mondt toch nog uit in de 1-2. 16 uur 48. Het winnende doelpunt van de Canadezen: een mislukte panenka mondt toch nog uit in de 1-2.

clock 16:44 16 uur 44. Zege voor Canada. WK-tegenstander Canada heeft Japan op de valreep geklopt. Lees hieronder een verslagje (ook van andere oefenmatchen).

clock 16:36 16 uur 36. Stevige regenbui in Koeweit: voorlopig geen training voor de Duivels.

clock 16:28 16 uur 28. Hondenweer! De training van de Rode Duivels in het stadion in Koeweit valt voorlopig in het water. De regen valt met bakken uit de lucht.

clock 16:01 16 uur 01. Einde van de persconferentie.

clock 15:59 15 uur 59. Toby Alderweireld verliet Qatar deze zomer. "Als je voor Antwerp kunt spelen...", lacht hij. "Ik heb de verwachtingen ingelost en die druk is belangrijk. Ik moet het elke week laten zien."

clock 15:58 15 uur 58. Dit is het 3e WK van de Antwerp-verdediger. "Je kunt groeien in een toernooi. Na de groepsfase telt het moment van de dag. Deze groep is geen topfavoriet, maar we kunnen groeien in die rol. Dat is typisch Belgisch."