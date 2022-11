RODE DUIVELS LIVE: Persconferentie en training daags voor oefenmatch

clock 12:28

12 uur 28. Kroatië, in de groepsfase de laatste tegenstander van de Rode Duivels, overtuigde gisteren niet echt in de oefenpot tegen Saudi-Arabië: 0-1. "Vandaag oefent Marokko nog en dat zal ons helpen om de keuzes te maken voor onze eerste WK-match", vertelde bondscoach Zlatko Dalic vandaag. "Wij zijn nog niet bezig met Canada of België, enkel Marokko telt. We moeten er onze kwaliteiten tonen, want een goeie opener bepaalt heel veel." "De druk zal nu hoog zijn aangezien we vicewereldkampioen zijn, maar we willen gewoon ons beste voetbal brengen." .