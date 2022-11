RODE DUIVELS LIVE: Openda werd gepolst door Marokko: "Maar dacht enkel aan België"

clock 16:20 16 uur 20. Jan Vertonghen en Thorgan Hazard trainen apart. Jan Vertonghen en Thorgan Hazard trainen apart

clock 16:20 16 uur 20. Jason Denayer tekent present op training. Jason Denayer tekent present op training

clock 15:42 15 uur 42. Trossard: "Ik ben er klaar voor, nu is de keuze aan de bondscoach". Trossard: "Ik ben er klaar voor, nu is de keuze aan de bondscoach"

clock 15:42 15 uur 42. Einde persconferentie. Woordvoerder Stefan Van Loock bevestigt nog dat Jason Denayer straks wel degelijk ook zal meetrainen met de Belgen. "Er zijn wat verdedigers met kleine pijntjes. Just in case. " Met die woorden eindigt deze persconferentie. . Einde persconferentie Woordvoerder Stefan Van Loock bevestigt nog dat Jason Denayer straks wel degelijk ook zal meetrainen met de Belgen. "Er zijn wat verdedigers met kleine pijntjes. Just in case." Met die woorden eindigt deze persconferentie.

clock 15:36 15 uur 36. Ik denk niet dat ik iets anders zal doen, mocht ik scoren op het WK. Of ik moet eens aan mijn zoontje vragen of ik iets speciaals kan doen. Leandro Trossard over zijn brilletjesviering. Ik denk niet dat ik iets anders zal doen, mocht ik scoren op het WK. Of ik moet eens aan mijn zoontje vragen of ik iets speciaals kan doen. Leandro Trossard over zijn brilletjesviering

clock 15:32 15 uur 32. Ik denk niet dat er zoveel nog afgedwongen kan worden in de oefenmatch tegen Egypte. Ik denk niet dat het zoveel zal veranderen. Leandro Trossard. Ik denk niet dat er zoveel nog afgedwongen kan worden in de oefenmatch tegen Egypte. Ik denk niet dat het zoveel zal veranderen. Leandro Trossard

clock 15:31 15 uur 31. Of ik bezig ben met een transfer in januari? Daar ben ik op dit moment niet mee bezig. Achteraf gezien zullen we het wel zien en dan afhandelen. Leandro Trossard. Of ik bezig ben met een transfer in januari? Daar ben ik op dit moment niet mee bezig. Achteraf gezien zullen we het wel zien en dan afhandelen. Leandro Trossard

clock 15:30 15 uur 30. Ik kan zeker Lukaku vervangen als een soort valse 9, maar ik weet niet of de coach mij als een alternatief voor die positie ziet. Bij Brighton heb ik het daar de laatste matchen goed gedaan. Leandro Trossard. Ik kan zeker Lukaku vervangen als een soort valse 9, maar ik weet niet of de coach mij als een alternatief voor die positie ziet. Bij Brighton heb ik het daar de laatste matchen goed gedaan. Leandro Trossard

clock 15:29 15 uur 29. Het is leuk dat Hazard vindt dat ik het meer zou verdienen om te spelen dan hijzelf. Maar Hazard maakt de keuzes niet, wel de bondscoach. Leandro Trossard. Het is leuk dat Hazard vindt dat ik het meer zou verdienen om te spelen dan hijzelf. Maar Hazard maakt de keuzes niet, wel de bondscoach. Leandro Trossard

clock 15:28 15 uur 28. Leandro Trossard zit klaar voor zijn vragenvuur. . Leandro Trossard zit klaar voor zijn vragenvuur.

clock 15:24 15 uur 24. De vragen voor Openda van de Belgische media zijn opgedroogd, nu is het de beurt aan de Koeweiti zelf. . De vragen voor Openda van de Belgische media zijn opgedroogd, nu is het de beurt aan de Koeweiti zelf.

clock 15:24 15 uur 24. Openda: "Alles is nieuw voor mij, maar hier droomde ik van als kind". Openda: "Alles is nieuw voor mij, maar hier droomde ik van als kind"

clock 15:22 15 uur 22. Persverantwoordelijke Stefan Van Loock heeft alle moeite van de wereld om de lokale media in toom te houden. Dat maakt er bijwijlen een chaotische persconferentie van. . Persverantwoordelijke Stefan Van Loock heeft alle moeite van de wereld om de lokale media in toom te houden. Dat maakt er bijwijlen een chaotische persconferentie van.

clock 15:22 15 uur 22. Er waren contacten met Marokko, maar in mijn hoofd was er maar één optie: België. Loïs Openda. Er waren contacten met Marokko, maar in mijn hoofd was er maar één optie: België. Loïs Openda

clock 15:20 15 uur 20. Wat ik de Duivels kan bijbrengen? Mijn snelheid misschien? Loïs Openda. Wat ik de Duivels kan bijbrengen? Mijn snelheid misschien? Loïs Openda

clock 15:18 15 uur 18. Ik vind het een eer dat ik deel uitmaak van de kern van 26. Michy (Batshuayi) staat nu boven Romelu (Lukaku) in de pikorde, omdat die laatste geblesseerd is. Ik hou mij klaar. Loïs Openda. Ik vind het een eer dat ik deel uitmaak van de kern van 26. Michy (Batshuayi) staat nu boven Romelu (Lukaku) in de pikorde, omdat die laatste geblesseerd is. Ik hou mij klaar. Loïs Openda

clock 15:17 15 uur 17. Eerst komt Loïs Openda aan bod. . Eerst komt Loïs Openda aan bod.

clock 15:15 15 uur 15. Zo dadelijk persconferentie. De journalisten in Koeweit maken zich op voor de persconferentie, met vandaag Leandro Trossard en Loïs Openda in de arena. Volg hier wat ze te zeggen hebben. . Zo dadelijk persconferentie De journalisten in Koeweit maken zich op voor de persconferentie, met vandaag Leandro Trossard en Loïs Openda in de arena. Volg hier wat ze te zeggen hebben.