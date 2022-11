RODE DUIVELS LIVE: De WK-voorbereiding is begonnen, gemaskerde Thomas Meunier op training

clock 19:20 19 uur 20. WK voetbal 2022 BEKIJK: Koning Filip zwaait de Rode Duivels uit voor hun vertrek richting het WK

clock 16:28 16 uur 28. Einde persconferentie. De Rode Duivels hebben hun zegje gedaan, nu is het tijd om iedereen te ontmoeten op en naast het veld. Als alles goed gaat, spelen de Rode Duivels op 18 december de finale van het WK. Meteen voor een goede sfeer zorgen, is nu dus de boodschap met een intense maand voor de boeg. . Einde persconferentie De Rode Duivels hebben hun zegje gedaan, nu is het tijd om iedereen te ontmoeten op en naast het veld. Als alles goed gaat, spelen de Rode Duivels op 18 december de finale van het WK. Meteen voor een goede sfeer zorgen, is nu dus de boodschap met een intense maand voor de boeg.

Drie- of viermansverdediging? "Ik denk niet dat de Duivels plots met z'n vieren achteraan gaan spelen", deelt Faes. "Maar ook bij Leicester wisselen we tussen drie en vier spelers achteraan. Ik sta dan links in de defensie en ben daar flexibel is. Ook in Frankrijk heb ik al ervaring met een driemansdefensie."

"Maar ook bij Leicester wisselen we tussen drie en vier spelers achteraan. Ik sta dan links in de defensie en ben daar flexibel is. Ook in Frankrijk heb ik al ervaring met een driemansdefensie."

clock 16:21 16 uur 21. Ik voel me heel goed in Leicester. Het is dan ook leuk dat de supporters me op handen dragen. Nu ziet iedereen ook mijn wedstrijden, terwijl de Franse competitie minder bekeken wordt in België. Dat is een groot voordeel voor mij, ook bij de bondscoach die zei dat ik veel progressie maakte. Wout Faes. Ik voel me heel goed in Leicester. Het is dan ook leuk dat de supporters me op handen dragen. Nu ziet iedereen ook mijn wedstrijden, terwijl de Franse competitie minder bekeken wordt in België. Dat is een groot voordeel voor mij, ook bij de bondscoach die zei dat ik veel progressie maakte. Wout Faes

clock 16:20 16 uur 20. De intensiteit ligt hoger in Engeland. Op training moet je vol aan de bak en ook het niveau in de wedstrijden kennen jullie. Dat ligt me wel, denk ik. Wout Faes. De intensiteit ligt hoger in Engeland. Op training moet je vol aan de bak en ook het niveau in de wedstrijden kennen jullie. Dat ligt me wel, denk ik. Wout Faes

clock 16:19 16 uur 19. Wout Faes is in vorm en klaar. "Natuurlijk ben ik klaar om te spelen", is Wout Faes zelfzeker. "Ik ben goed in vorm en zal het de andere verdedigers zo moeilijk maken om hun plekje in de basis te bemachtigen." . Wout Faes is in vorm en klaar "Natuurlijk ben ik klaar om te spelen", is Wout Faes zelfzeker. "Ik ben goed in vorm en zal het de andere verdedigers zo moeilijk maken om hun plekje in de basis te bemachtigen."

clock 16:18 16 uur 18. Ik hoop dat mijn status in Engeland een verschil kan maken bij de nationale ploeg. Ik zal mijn uiterste best doen op training en dan zien we wel of er speelminuten volgen op het WK. Wout Faes. Ik hoop dat mijn status in Engeland een verschil kan maken bij de nationale ploeg. Ik zal mijn uiterste best doen op training en dan zien we wel of er speelminuten volgen op het WK. Wout Faes

clock 16:17 16 uur 17. Ik denk dat mijn transfer en prestaties in de Premier League ervoor gezorgd hebben dat ik erbij ben, ondanks weinig minuten bij de Duivels zelf. Wout Faes. Ik denk dat mijn transfer en prestaties in de Premier League ervoor gezorgd hebben dat ik erbij ben, ondanks weinig minuten bij de Duivels zelf. Wout Faes

clock 16:17 16 uur 17. Tijd voor Wout Faes. Wout Faes neemt het plekje in van Eden Hazard. . Tijd voor Wout Faes Wout Faes neemt het plekje in van Eden Hazard.

clock 16:15 16 uur 15. Ik ga niets veranderen aan wie ik ben en aan de manier waarop ik speel. . Eden Hazard. Ik ga niets veranderen aan wie ik ben en aan de manier waarop ik speel. Eden Hazard

clock 16:15 16 uur 15. Het is mogelijk dat dit het laatste grote toernooi is voor enkele spelers. Dat motiveert ons zeker om nog eens alles te geven. Eden Hazard. Het is mogelijk dat dit het laatste grote toernooi is voor enkele spelers. Dat motiveert ons zeker om nog eens alles te geven. Eden Hazard

Strijdvaardige Hazard. "Ik besef heel goed dat ik matchritme mis", weet Eden Hazard. "Het kan dus zijn dat de kapitein af en toe op de bank moet zitten, maar liefst niet te lang", lacht hij. "Al moet je dat aan de bondscoach vragen. Ik heb een goede relatie met iedereen in de selectie en we willen het land trots maken, als collectief."

"Al moet je dat aan de bondscoach vragen. Ik heb een goede relatie met iedereen in de selectie en we willen het land trots maken, als collectief."

clock 16:08 16 uur 08. Op basis van de afgelopen 2 seizoenen verdien ik misschien niet om te spelen, maar op basis van de 15 ervoor wel. Ik ben het voetballen niet verleerd op 2 jaar. Eden Hazard. Op basis van de afgelopen 2 seizoenen verdien ik misschien niet om te spelen, maar op basis van de 15 ervoor wel. Ik ben het voetballen niet verleerd op 2 jaar. Eden Hazard

clock 16:07 16 uur 07. Ik heb nog steeds de drive om me te tonen. Het WK is een grote motivator, de kritiek en twijfels die ik ontvang niet. Ik ken mijn kwaliteiten. Eden Hazard. Ik heb nog steeds de drive om me te tonen. Het WK is een grote motivator, de kritiek en twijfels die ik ontvang niet. Ik ken mijn kwaliteiten. Eden Hazard

clock 16:06 16 uur 06. Hazard of Trossard? Valt Hazard ook bij de Duivels naast de basis? "Trossard verdient ook zijn plek bij de nationale ploeg op basis van zijn prestaties", vindt Eden Hazard. "Maar het is aan de coach om dat te beslissen en aan mij om mijn uiterste best te doen." . Hazard of Trossard? Valt Hazard ook bij de Duivels naast de basis? "Trossard verdient ook zijn plek bij de nationale ploeg op basis van zijn prestaties", vindt Eden Hazard. "Maar het is aan de coach om dat te beslissen en aan mij om mijn uiterste best te doen."