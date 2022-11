RODE DUIVELS LIVE: De nationale ploeg is geland in Koeweit

Meteen na de wedstrijd vrijdag in Koeweit, die gespeeld wordt in het Jaber Al-Ahmadstadion in de hoofdstad, vliegt de Belgische selectie door naar het basiskamp in Qatar. Vijf dagen later volgt al de eerste groepswedstrijd tegen Canada.



"Dit biedt de mogelijkheid om ons op een specifieke manier op een groot toernooi voor te bereiden met de focus op de bijzondere invulling van onze tijd. Spelen tegen een Afrikaanse tegenstander in een land in het Midden-Oosten voldoet in dit opzicht aan alle facetten van onze voorbereiding", klonk het eerder bij bondscoach Roberto Martinez.



Ook vier jaar geleden werd er in aanloop naar het WK een oefeninterland afgewerkt tegen Egypte. In het Koning Boudewijnstadion werd er toen met 3-0 gewonnen, na doelpunten van Romelu Lukaku, Eden Hazard en Marouane Fellaini. Egypte was toen nog een WK-deelnemer, deze keer zijn ze er in Qatar niet eens bij. In Rusland werden ze puntenloos laatste in hun groep.