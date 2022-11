RODE DUIVELS LIVE: Casteels is ziek, Vertonghen, Lukaku en T.Hazard trainen apart

clock 12:47

12 uur 47. Casteels is ziek, drietal traint apart. Op de eerste training van de Duivels in Koeweit moet je al niet zoeken naar Koen Casteels. Onze derde doelman is ziek en traint niet mee. Jan Vertonghen, Romelu Lukaku en Thorgan Hazard trainen apart door kwaaltjes. Lukaku maakte pas eind oktober zijn comeback nadat hij eind augustus was uitgevallen, maar voelde na twee invalbeurten al opnieuw pijn in de hamstring van zijn linkerdij. Sindsdien werkt hij aan zijn WK-voorbereiding. Wanneer hij speelklaar zal zijn, valt nog af te wachten. Vertonghen herstelt dan weer van een kuitblessure. Waarom Thorgan Hazard apart traint, is momenteel nog onduidelijk. Afgelopen weekend kwam hij nog in actie bij Borussia Dortmund. .