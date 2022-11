LIVESTREAM: Kijk naar de laatste aflevering van Extra Time voor het WK

Ook Extra Time gaat na vanavond in WK-modus. Aster Nzeyimana legt met Filip Joos, Wesley Sonck, Franky Van der Elst en Gilles Mbiye-Beya de heenronde in de Jupiler Pro League neer en kijkt vooruit naar het WK. Afspraak om 21.20 u op Canvas of op VRT Max.