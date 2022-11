Lindsay De Vylder en Robbe Ghys gaan als leiders de 4e nacht in op Zesdaagse Gent

Jules Hesters en de Duitser Tim Torn Teutenberg zijn na drie nachten opgerukt naar de 3e plaats. Ze staan in dezelfde ronde als leiders Lindsay De Vylder en Robbe Ghys. Het duo komt stilaan op stoom en wil zich niet laten verrassen door de andere favorieten.





"Een podiumplaats was voor de start onze ambitie en die ambitie willen we nog altijd waarmaken", zegt Hesters. "Voor de start van de vierde avond staan we op een schitterende derde plaats. We wonnen de afsluitende ploegkoers van de derde avond en smeerden onze concurrenten een ronde aan de broek. We zijn nu over de helft, maar er wachten ons nog drie zware avonden en nachten."





Volgend jaar is er naast Kenny De Ketele ook al geen Iljo Keisse meer in 't Kuipke. Hesters kan de rol van thuisfavoriet overnemen. Elke avond wordt hij tijdens de ploegvoorstellingen fel bejubeld. "Dat is natuurlijk leuk. Elk jaar krijg ik wat meer steun van het publiek. Als ze een nieuwe lieveling zoeken voor als Keisse hier niet meer rondrijdt, wil ik die rol wel invullen. De Zesdaagse van Gent is voor mij iets speciaals. Ik woon hier op amper twee kilometer vandaan. Dan heb je sowieso een connectie."