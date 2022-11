EK zeilen Hyères: Emma Plasschaert ligt op podiumkoers na dag 4

clock 19:25 19 uur 25. Dag 4: Plasschaert stijgt van 5 naar 3. Emma Plasschaert ligt op podiumkoers op het EK zeilen. Op dag 4 eindigde onze landgenote 17e in de enige regatta van de dag. Daardoor stijgt ze 2 plaatsen in de stand: van 5 naar 3. Plasschaert is de 2e Europese in het klassement. De top 5 ziet er zo uit: 1. Sarah Douglas (Can) 14 punten 2. Agata Barwinska (Pol) 23 punten 3. Emma Plasschaert (Bel) 32 punten 4. Maud Javet (Zwi) 33 punten 5. Matilda Nicholls (GBr) 33 punten De Nederlandse Marit Bouwmeester staat op de 6e plek met 35 punten. Onze tweede Belgische, Eline Verstraelen, staat 60e met 124 punten. . Dag 4: Plasschaert stijgt van 5 naar 3 Emma Plasschaert ligt op podiumkoers op het EK zeilen. Op dag 4 eindigde onze landgenote 17e in de enige regatta van de dag. Daardoor stijgt ze 2 plaatsen in de stand: van 5 naar 3. Plasschaert is de 2e Europese in het klassement.



De top 5 ziet er zo uit:



1. Sarah Douglas (Can) 14 punten

2. Agata Barwinska (Pol) 23 punten

3. Emma Plasschaert (Bel) 32 punten

4. Maud Javet (Zwi) 33 punten

5. Matilda Nicholls (GBr) 33 punten



De Nederlandse Marit Bouwmeester staat op de 6e plek met 35 punten. Onze tweede Belgische, Eline Verstraelen, staat 60e met 124 punten.



Belgische mannen in ILCA 7 (ex-Laser). In de ILCA 7 (ex-Laser) werden vandaag 2 regatta's afgewerkt. Beste Belg in het klassement is William De Smet (70 punten) op de 23e plaats. Wannes Van Laer staat 33e met 88 punten. De leidersplek is in handen van de Brit Michael Beckett (9 punten).

Dag 3: Plasschaert klimt opnieuw voorzichtig. Emma Plasschaert heeft vrijdag in het Franse Hyères opnieuw een plaatsje winst gemaakt op het EK ILCA 6 (ex-Laser Radial). Ze klom van de zesde naar de vijfde stek op en is vierde Europese in de stand. Door een felle wind kon er vrijdag maar één regatta gezeild worden. Daarin finishte de 29-jarige Plasschaert als tweede. De Britse Hannah Snellgrove won de regatta en nam de leiding over van de Zwitserse Maud Jayet, die wegens een valse start gediskwalificeerd werd. Met 10 punten heeft Snellgrove één punt voor op de Canadese Sarah Douglas, die niet in aanmerking komt voor Europees eremetaal, en op de Poolse Agata Barwinska. Jayet en Plasschaert volgen met 15 punten. Eline Verstraelen finishte vrijdag als dertigste, in de stand is ze met 121 punten 65e. In de ILCA 7 (ex-Laser) verloren de Belgische zeilers terrein. Wannes Van Laer zakte met 34 punten van 19 naar 24, William De Smet met 44 punten van 21 naar 37. De Brit Michael Beckett leidt met 5 punten, voor zijn landgenoot Elliot Hanson (8), de Cyprioot Pavlos Kontides en de Noor Hermann Tomasgaard (beide 13).



Dag 2: Plasschaert wint plek naar 6. Op dag 1 was Emma Plasschaert goed voor een 5e en 8e plaats in de 2 regatta's, op dag 2 deed ze met een zesde en tweede plaats beter. Dat leverde haar een plek winst op in de tussenstand. De wereldkampioene van 2018 en 2021, die op het WK in oktober in de VS brons pakte, totaliseert 13 punten. Ze heeft 5 punten achterstand op de Zwitserse vicewereldkampioene Maud Jayet en de Canadese Sarah Douglas (die niet kan meedingen naar de Europese titel), die aan de leiding zeilen. De Poolse Agata Barwinska staat derde (7 ptn), de Britse Hannah Snellgrove vierde (9 ptn) en de Nederlandse Marit Bouwmeester vijfde (11 ptn). Eline Verstraelen blijft 66e. Na een 39e en 28e plaats op woensdag, eindigde ze 40e en 24e op donderdag. Haar totaal staat op 91 punten.



De wereldkampioene van 2018 en 2021, die op het WK in oktober in de VS brons pakte, totaliseert 13 punten. Ze heeft 5 punten achterstand op de Zwitserse vicewereldkampioene Maud Jayet en de Canadese Sarah Douglas (die niet kan meedingen naar de Europese titel), die aan de leiding zeilen.



De Poolse Agata Barwinska staat derde (7 ptn), de Britse Hannah Snellgrove vierde (9 ptn) en de Nederlandse Marit Bouwmeester vijfde (11 ptn).



Eline Verstraelen blijft 66e. Na een 39e en 28e plaats op woensdag, eindigde ze 40e en 24e op donderdag. Haar totaal staat op 91 punten.

ILCA 7. In ILCA 7 (ex-Laser) staat Wannes Van Laer 19e met 18 punten en William De Smet 21e met 19 punten. De Brit Michael Beckett heeft de leiding met 4 punten.

Dag 1: Emma Plasschaert is 7e. Na dag 1 in Hyères bekleedt Emma Plasschaert de 7e plaats. Plasschaert veroverde onlangs nog brons op het WK en kondigde toen al aan dat het EK geen hoofddoel is. Ze eindigde 5e en 8e in de manches op dag 1. Ze telt 13 punten, 8 meer dan eerste leider Agata Barwinska.