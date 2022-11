EK zeilen Hyères: Emma Plasschaert klimt naar 6 op dag 2

clock 23:21

23 uur 21. Dag 2: Plasschaert wint plek naar 6. Op dag 1 was Emma Plasschaert goed voor een 5e en 8e plaats in de 2 regatta's, op dag 2 deed ze met een zesde en tweede plaats beter. Dat leverde haar een plek winst op in de tussenstand. De wereldkampioene van 2018 en 2021, die op het WK in oktober in de VS brons pakte, totaliseert 13 punten. Ze heeft 5 punten achterstand op de Zwitserse vicewereldkampioene Maud Jayet en de Canadese Sarah Douglas (die niet kan meedingen naar de Europese titel), die aan de leiding zeilen. De Poolse Agata Barwinska staat derde (7 ptn), de Britse Hannah Snellgrove vierde (9 ptn) en de Nederlandse Marit Bouwmeester vijfde (11 ptn). Eline Verstraelen blijft 66e. Na een 39e en 28e plaats op woensdag, eindigde ze 40e en 24e op donderdag. Haar totaal staat op 91 punten. .