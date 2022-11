Verstappen weigert ploegmaat plaats terug te geven: "Daar heb ik mijn redenen voor"

Red Bull speelde op Interlagos niet mee voor de zege. Max Verstappen finishte als 6e, Sergio Pérez als 7e.

Dat hadden ze graag anders gezien bij het team. In zijn strijd om de 2e plaats in het kampioenschap kan Pérez elk punt gebruiken. De Mexicaan had Verstappen laten passeren om Alonso en vooral Leclerc aan te vallen, maar toen dat niet gelukt was, weigerde de Nederlander om de 6e plaats terug te geven.

"Ik heb daar mijn redenen voor. Daar hebben we het over gehad", legde Verstappen achteraf uit over de boordradio. De Nederlander zou nooit vrijwillig een plaats willen afstaan.

Pérez reageerde ontgoocheld. "Bedankt voor dit. Hij laat zien wie hij echt is", kookte de Mexicaan.

Na de race was Pérez iets milder: "Ze hadden me verteld dat ik mijn positie weer kon innemen. Na al wat ik voor hem gedaan heb, is dit teleurstellend."