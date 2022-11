Kompany en Burnley trekken als leider de WK-break in na vlotte zege in topper tegen Blackburn

Met 5 zeges en 3 gelijke spelen in oktober werd Vincent Kompany deze week in de Championship tot Manager van de Maand uitgeroepen.



Een mooie bekroning voor het werk van de Belg. Al zorgde de 5-2-bolwassing in de topper tegen Sheffield United toch voor een smetje op het parcours van de leider in de Engelse tweede klasse.



Met traditieclub Blackburn Rovers, 3e in de stand, kregen Kompany en Burnley in eigen huis opnieuw een stevig affiche voorgeschoteld. Al maakte de thuisploeg snel duidelijk dat Sheffield enkel maar een uitschuivertje was.



Kort na de rust bediende Zaroury eerst Barnes voor de openingstreffer, waarna de jonge Belg ook zelf nog zijn doelpuntje meepikte. 10 minuten voor tijd zette Barnes met zijn tweede van de namiddag de 3-0-eindstand op het bord.



Burnley blijft zo alleen op kop in de Championship. Eerste achtervolger Sheffield United volgt op 3 punten.