BEKIJK: Cristiano Ronaldo schiet met scherp in talkshow: "Voel me verraden door Manchester United"

Ronaldo: "Ik ben het zwarte schaap"

Cristiano Ronaldo had zijn terugkeer bij Manchester United wellicht anders voorgesteld. Het viel veelal van zijn gezicht af te lezen dat hij zich niet kon vinden in zijn nieuwe rol als invaller. Voor het eerst spreekt hij ook zijn ongenoegen over zijn werkgever uit in de talkshow van Piers Morgan.

"Niet alleen de coach, maar ook een paar mensen in het bestuur proberen me naar de uitgang te duwen", dropt Cristiano Ronaldo een eerste bommetje in een korte clip.

"Ik voel me verraden door Manchester United. Ik zou zulke dingen niet mogen zeggen, maar het interesseert me niet meer. De mensen moeten de waarheid weten: bepaalde mensen willen me niet in de club. Zowel dit jaar als vorig seizoen niet."

Verder deelt presentator Piers Morgan nog wat quotes uit het interview, dat woensdag integraal uitgezonden wordt in Engeland. Daarin voelt de Portugees zich "het zwarte schaap" en heeft hij "geen respect voor Erik ten Hag, want hij respecteert me ook niet".

Benieuwd of de superster na het WK terugkeert naar de traditieclub in Manchester. Een lieflijk afscheid is het interview alvast niet.