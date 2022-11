ATP Finals: Nadal verlaat Turijn met zege tegen halvefinalist Ruud

clock 16:33 16 uur 33. Nadal verlaat Turijn met zege tegen Ruud. Meer dan de eer stond er niet meer op het spel tussen Rafael Nadal (ATP-2) en Casper Ruud (ATP-4) in hun laatste groepsmatch. De Spanjaard wist al dat hij naar huis mocht na nederlagen tegen Taylor Fritz en Félix Auger-Aliassime, de Noor was al zeker van de halve finales na winst tegen die twee. Nadal en Ruud maakten er dan maar een mooi duel van, eentje dat Nadal won met 7-5, 7-5. Auger-Aliassime en Fritz zullen vanavond onder elkaar uitmaken wie als tweede mee mag naar de halve finales. . Nadal verlaat Turijn met zege tegen Ruud Meer dan de eer stond er niet meer op het spel tussen Rafael Nadal (ATP-2) en Casper Ruud (ATP-4) in hun laatste groepsmatch. De Spanjaard wist al dat hij naar huis mocht na nederlagen tegen Taylor Fritz en Félix Auger-Aliassime, de Noor was al zeker van de halve finales na winst tegen die twee.



clock 16:32 16 uur 32. Geen evenaring van slechtste reeks. "Ik ben blij dat ik op een positieve noot mijn jaar afsluit", reageerde de 22-voudige grandslamkampioen. De 36-jarige Spanjaard begon aan het seizoen met winst in de Australian Open en Roland Garros. Een 0 op 5 (1/8e finale US Open, 1e ronde Parijs en 3 duels Turijn) wou hij vermijden. Dat was een reeks die dateerde van 2004-2005, toen zijn carrière nog moest losbarsten. Nadal wou het meest vandaag, Ruud staat nu ook 0 op 8 in het krijt tegen spelers uit de top 3. Met een backhand winner sloot Nadal het seizoen in stijl af. . Geen evenaring van slechtste reeks "Ik ben blij dat ik op een positieve noot mijn jaar afsluit", reageerde de 22-voudige grandslamkampioen. De 36-jarige Spanjaard begon aan het seizoen met winst in de Australian Open en Roland Garros.



clock 17-11-2022 17-11-2022.

clock 23:48 23 uur 48. Griekse winst in titanenduel. Stefano Tsitsipas (ATP-3) maakt nog kans op de halve finales. Hij klopte Daniil Medvedev (ATP-5) na een spektakelstuk. De Griek won de eerste set met 6-3 en liet 3 matchballen liggen in een spetterende tiebreak, die Medvedev met 11-13 won. Het duo liet ook de beslissende set uitdraaien op een tiebreak. Daarin stond er geen maat op Tsistipas: 6-3, 6-7 (11/13) en 7-6 (7/1). Tsitsipas en Roeblev zullen in een onderling duel uitmaken wie doorstoot. Medvedev is na twee nederlagen uitgeteld. In 2020 won hij de ATP Finals, vorig jaar verloor hij de finale. . Griekse winst in titanenduel Stefano Tsitsipas (ATP-3) maakt nog kans op de halve finales. Hij klopte Daniil Medvedev (ATP-5) na een spektakelstuk. De Griek won de eerste set met 6-3 en liet 3 matchballen liggen in een spetterende tiebreak, die Medvedev met 11-13 won. Het duo liet ook de beslissende set uitdraaien op een tiebreak. Daarin stond er geen maat op Tsistipas: 6-3, 6-7 (11/13) en 7-6 (7/1). Tsitsipas en Roeblev zullen in een onderling duel uitmaken wie doorstoot. Medvedev is na twee nederlagen uitgeteld. In 2020 won hij de ATP Finals, vorig jaar verloor hij de finale.

clock 15:29 15 uur 29. Novak Djokovic in halve finales. Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de halve finales op de ATP Finals en dat al voor de 11e keer op 15 deelnames. Hij blijft dus op koers om voor de 6e keer te winnen. Dat zou een evenaring zijn van het record van Roger Federer. Djokovic won zijn tweede groepswedstrijd in twee sets tegen Andrej Roeblev: 6-4 en 6-1. Omdat hij ook zijn vorige match in twee sets won, maakt het niet meer uit of hij zijn derde match Medvedev verliest of wint. . Novak Djokovic in halve finales Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de halve finales op de ATP Finals en dat al voor de 11e keer op 15 deelnames. Hij blijft dus op koers om voor de 6e keer te winnen. Dat zou een evenaring zijn van het record van Roger Federer.

clock 16-11-2022 16-11-2022.

clock 23:25 23 uur 25. Ruud in de halve finales. De eerste halvefinalist kan ingevuld worden: net als vorig jaar staat Casper Ruud bij de laatste vier. De Noor, 4e van de wereld, klopte Taylor Fritz (ATP-9) na een spannende driesetter: 6-3, 4-6 en 7-6. Fritz en Auger-Aliassime zullen in een onderling duel bepalen wie mee doorschuift naar de knock-outfase. . Ruud in de halve finales De eerste halvefinalist kan ingevuld worden: net als vorig jaar staat Casper Ruud bij de laatste vier. De Noor, 4e van de wereld, klopte Taylor Fritz (ATP-9) na een spannende driesetter: 6-3, 4-6 en 7-6. Fritz en Auger-Aliassime zullen in een onderling duel bepalen wie mee doorschuift naar de knock-outfase.

clock 21:54 21 uur 54. Nadal uitgeschakeld. Rafael Nadal ziet zijn laatste kans op de volgende ronde in de ATP Finals in rook opgaan. Na twee nederlagen is de Spanjaard definitief uitgeschakeld, omdat Casper Ruud de eerste set heeft gewonnen tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Balen voor Nadal, vreugde voor zijn landgenoot Carlos Alcaraz, die zo zeker het jaar afsluit als nummer 1 van de wereld. . Nadal uitgeschakeld Rafael Nadal ziet zijn laatste kans op de volgende ronde in de ATP Finals in rook opgaan. Na twee nederlagen is de Spanjaard definitief uitgeschakeld, omdat Casper Ruud de eerste set heeft gewonnen tegen de Amerikaan Taylor Fritz.



clock 16:25 16 uur 25. Nadal op rand van uitschakeling. Rafael Nadal (ATP 2) heeft ook zijn tweede wedstrijd op de ATP Finals verloren. De 22-voudige grandslamwinnaar moest in twee sets het hoofd buigen voor de jonge Canadees Felix Auger-Aliassime: 6-3 en 6-4. Nadal kwam sowieso met twijfels naar Turijn, want na zijn vroege uitschakeling op de US Open had hij slechts één wedstrijd meer gespeeld, een nederlaag in Parijs. Auger-Aliassime zette daarentegen een reeks van 16 overwinningen neer, goed voor ATP-titels in Firenze, Antwerpen en Basel. Auger-Aliassime had zijn debuut op de ATP Finals ingezet met een nederlaag tegen Ruud en moest ook in de eerste set knokken tegen Nadal. De Canadees wordt gecoacht door Toni Nadal, de nonkel en jarenlange mentor van Rafa, en wist dus hoe hij terug moest vechten. In twee sets klaarde hij uiteindelijk de klus. Voor Nadal dreigt zo een vroege uitschakeling. . Nadal op rand van uitschakeling Rafael Nadal (ATP 2) heeft ook zijn tweede wedstrijd op de ATP Finals verloren. De 22-voudige grandslamwinnaar moest in twee sets het hoofd buigen voor de jonge Canadees Felix Auger-Aliassime: 6-3 en 6-4.



Nadal kwam sowieso met twijfels naar Turijn, want na zijn vroege uitschakeling op de US Open had hij slechts één wedstrijd meer gespeeld, een nederlaag in Parijs. Auger-Aliassime zette daarentegen een reeks van 16 overwinningen neer, goed voor ATP-titels in Firenze, Antwerpen en Basel.



Auger-Aliassime had zijn debuut op de ATP Finals ingezet met een nederlaag tegen Ruud en moest ook in de eerste set knokken tegen Nadal. De Canadees wordt gecoacht door Toni Nadal, de nonkel en jarenlange mentor van Rafa, en wist dus hoe hij terug moest vechten. In twee sets klaarde hij uiteindelijk de klus. Voor Nadal dreigt zo een vroege uitschakeling.

clock 15-11-2022 15-11-2022.

clock 23:13 23 uur 13. Djokovic begint verschroeiend. Novak Djokovic (ATP 8) is uitstekend begonnen aan zijn jacht op een 6e titel op de ATP Finals, een evenaring van het record. In zijn eerste wedstrijd zette hij de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 3) opzij in twee sets: 6-4, 7-6 (7/4). Tsitsipas moest al zijn wedstrijden winnen op de ATP Finals om zich tot nummer 1 van de wereld te kronen, maar zijn eerste opdracht bleek te moeilijk. De 35-jarige Djokovic stuurde de Griek naar alle hoeken van het terrein en pakte uit met enkele heerlijke passeerslagen. Het staat nu 10-2 in de onderlinge confrontaties tussen Djokovic en Tsitsipas. Eerder dit seizoen was de Serviër al de sterkste in Astana en in de finale in Parijs. Djokovic zit nu aan 14 op 15 in zijn laatste matchen en toont zich een topfavoriet voor de eindzege. . Djokovic begint verschroeiend Novak Djokovic (ATP 8) is uitstekend begonnen aan zijn jacht op een 6e titel op de ATP Finals, een evenaring van het record. In zijn eerste wedstrijd zette hij de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 3) opzij in twee sets: 6-4, 7-6 (7/4).



Tsitsipas moest al zijn wedstrijden winnen op de ATP Finals om zich tot nummer 1 van de wereld te kronen, maar zijn eerste opdracht bleek te moeilijk. De 35-jarige Djokovic stuurde de Griek naar alle hoeken van het terrein en pakte uit met enkele heerlijke passeerslagen.



Het staat nu 10-2 in de onderlinge confrontaties tussen Djokovic en Tsitsipas. Eerder dit seizoen was de Serviër al de sterkste in Astana en in de finale in Parijs. Djokovic zit nu aan 14 op 15 in zijn laatste matchen en toont zich een topfavoriet voor de eindzege.

clock 17:01 17 uur 01. Roeblev wint thriller tegen Medvedev. Andrej Roeblev (ATP 7) heeft het Russische onderonsje tegen Daniil Medvedev (ATP 5) gewonnen op de ATP Finals: 6-7(7/9), 6-3 en 7-6(9/7). Nog nooit raakte Roeblev voorbij de groepsfase van de ATP Finals, maar de 3e keer is misschien wel de goede keer. Nochtans kreeg de nummer 7 van de wereld een stevige dreun in de eerste set. Hij gaf maar liefst 7 setpunten en een 6-2-voorsprong weg in de tiebreak. Maar in de 2e en 3e set zette hij orde op zaken tegen zijn landgenoot. Met een reeks winners brak hij door de verdediging van Medvedev, de winnaar van de ATP Finals in 2020. In de andere wedstrijd van de rode groep neemt de Serviër Novak Djokovic (ATP 8), al vijf keer winnaar van de seizoensfinale (2008, 2012, 2013, 2014, 2015), het vanavond op tegen Stefanos Tsitsipas (ATP 3). De Griek maakt nog kans om het jaar af te sluiten als nummer een van de wereld, maar mag dan geen enkele wedstrijd verliezen in de Italiaanse stad. . Roeblev wint thriller tegen Medvedev Andrej Roeblev (ATP 7) heeft het Russische onderonsje tegen Daniil Medvedev (ATP 5) gewonnen op de ATP Finals: 6-7(7/9), 6-3 en 7-6(9/7). Nog nooit raakte Roeblev voorbij de groepsfase van de ATP Finals, maar de 3e keer is misschien wel de goede keer.



Nochtans kreeg de nummer 7 van de wereld een stevige dreun in de eerste set. Hij gaf maar liefst 7 setpunten en een 6-2-voorsprong weg in de tiebreak. Maar in de 2e en 3e set zette hij orde op zaken tegen zijn landgenoot. Met een reeks winners brak hij door de verdediging van Medvedev, de winnaar van de ATP Finals in 2020.



In de andere wedstrijd van de rode groep neemt de Serviër Novak Djokovic (ATP 8), al vijf keer winnaar van de seizoensfinale (2008, 2012, 2013, 2014, 2015), het vanavond op tegen Stefanos Tsitsipas (ATP 3). De Griek maakt nog kans om het jaar af te sluiten als nummer een van de wereld, maar mag dan geen enkele wedstrijd verliezen in de Italiaanse stad.

clock 14-11-2022 14-11-2022.

clock 23:00 23 uur . Fritz zet Nadal onder druk. Ook de tweede wedstrijd in de groene groep van de ATP Finals in Turijn was een tweesetter. Rafael Nadal keek er in de ogen van de als negende geplaatste Taylor Fritz. De eerste set hielden de twee tenoren elkaar mooi in evenwicht. Pas in de tiebreak maakte de 25-jarige Amerikaan het verschil met 7-3. Een serieuze domper die Nadal maar niet van zich af wist te slaan in de tweede set, die eindigde in een overdreven 6-1 voor Fritz. De 36-jarige Spanjaard staat nu met zijn rug tegen de muur en zal zijn twee andere tegenstanders in de Groene Groep, nummer 4 Casper Ruud en nummer 6 Felix Auger-Aliassime, moeten verslaan als hij de halve finales nog wil bereiken. . Fritz zet Nadal onder druk Ook de tweede wedstrijd in de groene groep van de ATP Finals in Turijn was een tweesetter. Rafael Nadal keek er in de ogen van de als negende geplaatste Taylor Fritz. De eerste set hielden de twee tenoren elkaar mooi in evenwicht. Pas in de tiebreak maakte de 25-jarige Amerikaan het verschil met 7-3. Een serieuze domper die Nadal maar niet van zich af wist te slaan in de tweede set, die eindigde in een overdreven 6-1 voor Fritz. De 36-jarige Spanjaard staat nu met zijn rug tegen de muur en zal zijn twee andere tegenstanders in de Groene Groep, nummer 4 Casper Ruud en nummer 6 Felix Auger-Aliassime, moeten verslaan als hij de halve finales nog wil bereiken.