ATP Finals: Casper Ruud slaat zijn slag in openingsmatch tegen Auger-Aliassime

16 uur 21. Casper Ruud slaat zijn slag in openingsmatch. De Noor Casper Ruud en de Canadees Felix Auger-Alissime hebben de ATP Finals in Turijn zonet op gang geslagen. Een spektakelmatch was het niet meteen, maar de eerste set werd wel in een beklijvende tiebreak beslecht. Die kon Ruud met 7-4 naar zijn hand zetten. Ook in de tweede set trok de finalist van de French en US Open aan het langste eind. Met 6-4 consolideerde de 23-jarige Noor de overwinning in de openingsmatch. Om 21 uur staan Rafael Nadal en Taylor Fritz nog tegenover elkaar in Turijn .