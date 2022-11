ATP Finals: 3e keer, goede keer? Roeblev wint thriller tegen Medvedev

clock 17:01 17 uur 01. Roeblev wint thriller tegen Medvedev. Andrej Roeblev (ATP 7) heeft het Russische onderonsje tegen Daniil Medvedev (ATP 5) gewonnen op de ATP Finals: 6-7(7/9), 6-3 en 7-6(9/7). Nog nooit raakte Roeblev voorbij de groepsfase van de ATP Finals, maar de 3e keer is misschien wel de goede keer. Nochtans kreeg de nummer 7 van de wereld een stevige dreun in de eerste set. Hij gaf maar liefst 7 setpunten en een 6-2-voorsprong weg in de tiebreak. Maar in de 2e en 3e set zette hij orde op zaken tegen zijn landgenoot. Met een reeks winners brak hij door de verdediging van Medvedev, de winnaar van de ATP Finals in 2020. In de andere wedstrijd van de rode groep neemt de Serviër Novak Djokovic (ATP 8), al vijf keer winnaar van de seizoensfinale (2008, 2012, 2013, 2014, 2015), het vanavond op tegen Stefanos Tsitsipas (ATP 3). De Griek maakt nog kans om het jaar af te sluiten als nummer een van de wereld, maar mag dan geen enkele wedstrijd verliezen in de Italiaanse stad. . Roeblev wint thriller tegen Medvedev Andrej Roeblev (ATP 7) heeft het Russische onderonsje tegen Daniil Medvedev (ATP 5) gewonnen op de ATP Finals: 6-7(7/9), 6-3 en 7-6(9/7). Nog nooit raakte Roeblev voorbij de groepsfase van de ATP Finals, maar de 3e keer is misschien wel de goede keer.



Nochtans kreeg de nummer 7 van de wereld een stevige dreun in de eerste set. Hij gaf maar liefst 7 setpunten en een 6-2-voorsprong weg in de tiebreak. Maar in de 2e en 3e set zette hij orde op zaken tegen zijn landgenoot. Met een reeks winners brak hij door de verdediging van Medvedev, de winnaar van de ATP Finals in 2020.



In de andere wedstrijd van de rode groep neemt de Serviër Novak Djokovic (ATP 8), al vijf keer winnaar van de seizoensfinale (2008, 2012, 2013, 2014, 2015), het vanavond op tegen Stefanos Tsitsipas (ATP 3). De Griek maakt nog kans om het jaar af te sluiten als nummer een van de wereld, maar mag dan geen enkele wedstrijd verliezen in de Italiaanse stad.

clock 23:00 23 uur . Fritz zet Nadal onder druk. Ook de tweede wedstrijd in de groene groep van de ATP Finals in Turijn was een tweesetter. Rafael Nadal keek er in de ogen van de als negende geplaatste Taylor Fritz. De eerste set hielden de twee tenoren elkaar mooi in evenwicht. Pas in de tiebreak maakte de 25-jarige Amerikaan het verschil met 7-3. Een serieuze domper die Nadal maar niet van zich af wist te slaan in de tweede set, die eindigde in een overdreven 6-1 voor Fritz. De 36-jarige Spanjaard staat nu met zijn rug tegen de muur en zal zijn twee andere tegenstanders in de Groene Groep, nummer 4 Casper Ruud en nummer 6 Felix Auger-Aliassime, moeten verslaan als hij de halve finales nog wil bereiken.



clock 16:21 16 uur 21. Casper Ruud slaat zijn slag in openingsmatch. De Noor Casper Ruud en de Canadees Felix Auger-Alissime hebben de ATP Finals in Turijn zonet op gang geslagen. Een spektakelmatch was het niet meteen, maar de eerste set werd wel in een beklijvende tiebreak beslecht. Die kon Ruud met 7-4 naar zijn hand zetten. Ook in de tweede set trok de finalist van de French en US Open aan het langste eind. Met 6-4 consolideerde de 23-jarige Noor de overwinning in de openingsmatch. Om 21 uur staan Rafael Nadal en Taylor Fritz nog tegenover elkaar in Turijn



