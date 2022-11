Sprintkoningin Lorena Wiebes ploetert ook graag eens in de modder: "Goede intervaltraining"

Verstopt tussen enkele wagens en stapels cementzakken warmde Lorena Wiebes zich op voor de Superprestigecross in Niel. En dat hoort voor haar bij "de gezelligheid van het veldrijden".

Wiebes won dit jaar bijna elke sprint waaraan ze deelnam, maar in het veld moest ze vrede nemen met een 22e plek, op ruim 6 minuten van winnares Ceylin del Carmen Alvarado. "Ik ben al blij dat ik niet uit koers ben genomen", lachte ze na afloop. "Gelukkig was ik net snel genoeg. Ik heb me geamuseerd."

De Nederlandse kwam sowieso niet voor de zege, wel voor "een goede intervaltraining". "Het is technisch, maar ook explosief. Je moet een beetje "punchy" zijn. Het is goed om mijn techniek op peil te houden."

"Helemaal nieuw is het veldrijden ook niet voor mij. Ik reed bij de jeugd heel vaak in het veld, daar is het voor mij allemaal begonnen. Pas daarna begon ik op de weg. En ook vorig jaar nam ik deel aan de crossen in Kortrijk en Boom."

En dat smaakt naar meer voor Wiebes. "Ja, ik wil graag nog enkele crossen rijden dit jaar. Volgend seizoen rijd ik bij een nieuwe ploeg (SD Worx, red.) en momenteel cross ik met mijn eigen materiaal."

"Het is nog wat zoeken. Ik zou graag ook volgende week in Kortrijk rijden. Mijn nieuwe ploeg vindt het alleszins niet erg dat ik enkele crossen rijd. Dit kan zeker geen kwaad met het oog op de weg."