Louis van Gaal neemt Noa Lang en Vincent Janssen mee naar Qatar

Van Gaal is met het WK in Qatar aan zijn laatste kunststukje toe en zoals wel vaker verraste de eigenzinnige voetbalcoach.



Zijn keuze om in doel Jasper Cillessen te passeren is het opvallendst. De 63-voudige international ruilde afgelopen seizoen Valencia voor NEC om zijn WK-kansen te vergroten. Het afgelopen EK miste Cillessen door corona.



Van Gaal koos voor Feyenoord-goalie Justin Bijlow (6 caps), de andere keepers die meegaan zijn Remko Pasveer (Ajax/2 caps)) en Andries Noppert (Heerenveen/0 caps).



De 19-jarige Xavi Simons (PSV) en 21-jarige Jeremie Frimpong (Leverkusen) zijn er voor het eerst bij in een Oranje-selectie.



Van zijn voorlopige selectie liet Van Gaal 13 man afvallen: onder meer ook Devyne Rensch, Brian Brobbey, Guus Til, Arnaut Danjuma, Ryan Gravenberch, Sven Botman, Micky van de Ven en Mitchel Bakker zagen hun WK-droom uiteenspatten.





Vincent Janssen en Noa Lang mogen wel hun koffer pakken. Er stonden ook wat vraagtekens achter hun namen, want ze maakten niet hun beste maanden door. Janssen vindt de laatste weken moeilijk de weg naar doel, gisteren kreeg hij al na 10 minuten rood in de beker.



Lang flirtte afgelopen zomer met een vertrek uit Brugge, raakte geblesseerd en moet knokken voor een basisplaats. Hij trok woensdag de kampioen wel over de streep in de beker met 2 goals in verlengingen bij Patro Eisden Maasmechelen.