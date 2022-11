Lierse K. maakt reclame voor voetbal op Lisp: "Hopelijk komen supporters terug"

De sfeer van de oude dagen was terug op het Lisp: meer dan 600 eters voor de match, 10.000 fans in de tribunes.



"We hebben er een echte bekermatch van gemaakt, maar zonder happy end", vertelde Van Imschoot na een bewogen avond.



Of Anderlecht verdiend doorgaat? "Bwah, het gaat over momenten. Wij hadden soms controle, maar Anderlecht deed ons de eerste 20 minuten wel pijn. In onze ogen was het een onterechte strafschop (voor de 0-1, red)."





"Maar daarna schieten we wel wakker. We gooiden alle schroom af en gingen er vol voor, tot de 120e minuut. We hadden nog de beste kansen in de verlengingen, dan is het dubbel zuur dat je de loterij verliest."



Slotsom: "We hebben reclame gemaakt voor onszelf, hier kunnen we alleen maar vertrouwen uit putten naar de toekomst."





Van Imschoot had getraind op de penalty's. "Maar je kunt dat op training niet nabootsen, het is dan grappig en lekker binnenschieten. Maar dat hebben de jongens vandaag gewoon verdergezet. Jammer van die laatste, maar iedereen pakt zijn verantwoordelijkheid en missen kan."