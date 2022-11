Het Runners' lab Athletics Team van Kimeli gaat ruim onder Europees record op de Ekiden

Triomf in Tongeren: "Hier liggen minder hoogtemeters"

"De rest van de race hebben alle atleten die voorsprong stelselmatig kunnen uitdiepen. En als kers op de taart zorgde Kimeli er met zijn uitstekende 10 kilometer voor dat we een minuut bonus hadden. Dat kon ik niet meer uit handen geven. Het was een perfecte dag."

Twee jaar geleden strandde de ploeg van Runners' lab in Brussel al eens op 50 seconden van het Europees record. De poging van vandaag in Tongeren was dan ook tot in de puntjes voorbereid.



"Het is geen toeval dat we het hier geprobeerd hebben. Ik ben van Tongeren en heb samen met de stad gekeken om de Ekiden hier te organiseren. In Brussel is het parcours toch wat te heuvelachtig. In de route van vandaag werden zo weinig mogelijk hoogtemeters opgenomen."

Sportief was het een succes, maar ook extrasportief bracht het record op. "We hebben deze officiële recordpoging gedaan om geld in te zamelen voor de MS-liga van Vlaanderen. Ook dat is mooi meegenomen."