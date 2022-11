Geen Carrasco bij Atlético: Rode Duivel kampt met "spiercontractuur", ook Morata out

Elke blessure zo dicht bij de start van het WK komt ongelegen. Vraag dat maar aan Yannick Carrasco. Zijn club Atlético Madrid maakte vandaag bekend dat de Rode Duivel niet in de selectie zit voor het bekerduel van morgen. De winger zou "een spiercontractuur" overgehouden hebben aan zijn laatste wedstrijd. Ook Alvaro Morata is out met een "lichte spierblessure".