Forthomme en Merckx scharen zich bij laatste 16 op WK driebanden in Zuid-Korea

vooraf, 16 uur 27. Merckx en Forthomme naar 1/16e finales. Zowel Roland Forthomme als Eddy Merckx heeft zich op de eerste dag van het WK driebande geplaatst voor de 1/16e finales op het WK driebanden (118.000 euro), dat plaatsvindt in het Zuid-Koreaanse Donghae-City. Forthomme (UMB-31) nam tegen de Zuid-Koreaan Park Su-yeong (UMB-252) een uitstekende start. Met onder meer een reeks van negen caramboles nam onze landgenoot een 19-5 voorsprong. Park Su-yeong hing de bordjes voor de pauze echter 21-21 gelijk. Forthomme sloeg andermaal toe en nam met enkele kleine series terug afstand. De 52-jarige tweevoudige wereldbekerwinnaar kende wel opnieuw een mindere periode waar Park Su-young weer van profiteerde en zijn achterstand omboog in een 45-44 voorsprong. Onze landgenoot kon met een serie van vijf, goed voor een 50-48 overwinning, zijn plaats in de 1/16e finales in het slot toch veiligstellen. Daarin neemt hij het op tegen de Turk Tayfun Tasdemir (UMB-10). Merckx (UMB-8), die zich in 2006 en 2012 tot wereldkampioen kroonde, nam tegen de Zuid-Koreaan Seo Chang-hoon (UMB-29) voor de pauze een 20-16 voorsprong. Na de spelhervatting bouwde Merckx zijn voorsprong uit tot 37-19. Merckx moest nadien niet meer op het gaspedaal duwen om met 50-33 zijn plaats bij de laatste zestien op te eisen. Daarin geeft hij de Egyptenaar Sameh Sidhom (UMB-5) partij. .