De ijzers van onze Belgische schaatsers zijn nog niet voldoende geslepen: Swings 8e, Vosté 20e

De grote winnaar op het - zeker niet spiegelgladde - ijs van Stavanger was de Amerikaan Jordan Stolz. Met 1'44"89 dook de jongeman uit de schaatsstaat Wisconsin met vijf honderdsten onder het zes jaar oude baanrecord van de Rus Denis Yuzkov. Met achttien jaar is Stolz ook de jongste winnaar van een wereldbekerwedstrijd. De tweede plaats was voor de Canadees Connor Howe in 1'46"64 en de derde voor de Chinees Ning Zhongyan in 1'46"68.

18 uur 35. Belgische schaatsers beginnen matig. De Belgische schaatsers zijn het internationale seizoen in mineur begonnen. Tijdens de eerste wereldbekerwedstrijden eindigde Bart Swings vrijdag in het Noorse Stavanger als achtste op de 1.500 meter en Mathias Vosté als twintigste. De tijden waren 1'47"30 en 1'51"15. Vosté vandaag het (on)genoegen om het te moeten opnemen tegen Stolz. Dat ging 700 meter best aardig, al keek de Belg toen al tegen een achterstand aan. Maar aanklampen lukte de Belg niet. Vosté viel terug naar een laatste plaats en zal volgende week in Heerenveen zo in de B-groep schaatsen. Swings heeft op de 1.500 meter altijd moeite met de eerste 300 meter, maar kwam daarna ook niet in zijn slag. De dertiger moest buigen voor de jonge Noor Peder Kongshaug en eindigde als achtste. Swings, de winnaar van olympisch goud op de massastart, wil zich dit schaatsjaar nochtans bewijzen in meer dan alleen zijn favoriete nummer. .